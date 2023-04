En video, Demi Rose se muestra usando un body con transparencias y metiéndose al jacuzzi

Demi Rose ha sorprendido a sus seguidores en Instagram con un video en el que aparece usando un body con transparencias y junto a un ventanal con vista al mar; de inmediato ella se mete a un jacuzzi y posa muy sensual para la cámara. El clip (que lleva hasta el momento más de 112,000 likes) lo complementó con el mensaje: “Humor de domingo”.

Por lo visto hace algunos días la bella influencer británica tuvo una celebración en su casa de Ibiza, y así lo dejó ver en otro video en el que aparece recostada en una mesa y a la luz de las velas. Para la ocasión ella optó por un outfit de color dorado que resaltó sus curvas, y acompañó todo con el mensaje: “Celebrando otro viaje alrededor del sol”. View this post on Instagram A post shared by Demi 🌹 (@demirose)

A su regreso de un largo viaje por Egipto Demi posó junto a una escalinata y usando una larga tela de color morado a manera de vestido, dejando ver que no llevaba ropa interior. Esas imágenes encantaron a sus fans, quienes siempre están a la espera de las nuevas publicaciones de la modelo en esa red social. View this post on Instagram A post shared by Demi 🌹 (@demirose)

