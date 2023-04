Horóscopo Chino semanal: esto te deparan los astros del 3 al 9 de abril 2023

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2023 corresponde al Conejo de Agua por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

Conoce lo que le depara a tu destino esta semana con el horóscopo chino y escucha el consejo de los astros. Estas son las predicciones del horóscopo chino para la semana del 3 al 9 de abril del 2023.

El zodiaco oriental se compone por 12 años, cada uno gobernado por un signo, el 2023 corresponde al año del Conejo, por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

Recuerda, si naciste en enero, tu animal será el de un año antes de tu nacimiento.

Rata (2020, 2008, 1996, 1984, 1972, 1960, 1948, 1936, 1924)

Cuidado con generarle culpa a los que te rodean. Es más fácil ponerle encima tus errores, omisiones etc. a las personas a tu alrededor que asumir tus errores, pero esta semana tendrás que aprender de buena o fea manera que cada uno es responsable de las consecuencias de sus actos y a partir de ello tener la oportunidad de poder arreglar las cosas. Esta semana algunas demoras en el trabajo, te pondrán en jaque y la única forma de salir de ahí es volver a poner toda tu capacidad profesional a trabajar sin fijarte en los demás solo y solamente en ti y tus resultados. Estos días son ideales para arreglar problemas con la pareja, pero no son nada buenos para proponer matrimonio, noviazgo, ni invitar a salir a nadie, espera a la próxima semana, estos días primero tienes que volver a encontrar tu equilibrio.

Buey (2021, 2009, 1997, 1985, 1973, 1961, 1949, 1937, 1925)

Nuevas posibilidades de volver a enamorarte, caminos que se abren para darte la oportunidad de conocer, quizá, a esa persona que tanto has soñado más no idealizado, así que no dejes de acudir a fiestas, reuniones, conocer lugares nuevos o de ir a viajes cortos, porque ahí es donde la vida puede ponerte de frente al amor verdadero. Esta jornada desaparecen las preocupaciones que tiene que ver con lo laboral, por fin desaparecen esos problemas que te tenían en vilo, y en la cuerda floja tu lugar en el trabajo, sentirás un gran alivio cuando te digan, pero sobre todo sientas que todo está en calma. Es un buen momento para comenzar ese ahorro, que no se quede solamente dándole vueltas en tu mente, planifica, y hazlo ya, el futuro no esta tan lejano como a veces pareciera.

Tigre (2022, 2010, 1998, 1986, 1974, 1962, 1950, 1938, 1926)

Estas seguro, segura, ¿de que el camino que has tomado con respecto al cuidado de tu espíritu, de tu alma es el adecuado? Si cuando te haces esta pregunta dudas, entonces es el momento perfecto para hacer un replanteamiento, una reflexión profunda y salir de ahí si hay algo que no te termina de encajar, entender que el cuidado de estas dos partes de tu ser es tan importante como el cuerpo físico, la mente, el corazón y que si alguna se encuentra fuera de control todo lo demás se torna en desbalance, es de sabios cambiar de opinión y fijar con esto un rumbo distinto. Esta jornada tu ser interno te guiara directo a tu familia, esos lazos que a ti te hacen mucho bien, pero que sobre todo siempre te dan equilibrio, así que no dejes de ir a verlos, de acudir a fiestas, reuniones, que mucho bien te hará. En la salud tu cuerpo físico está en perfetas condiciones, las preocupaciones que te dio se quedan por fin en el pasado.

Conejo (2023, 2011, 1999, 1987, 1975, 1963, 1951, 1939, 1927)

No esperar nada de nadie es lo mejor que puedes hacer, así te ahorraras muchísimas tristezas y enojos, pero también está bien que, si no valoran o no te dan tu lugar salir de ahí hasta sin avisar, algún día extrañarán tu ayuda y quizá sea demasiado tarde, pero tú nunca lamentaras que por ti no quedó. Esta semana es perfecta para poner en marcha planes de negocios propios o trámites que tengan que ver con posesiones materiales, lo que estos días eches a andar se te dará rápidamente, pero sobre todo en bien perfecto. En todo lo que tiene que ver con tu salud no dejes pasar más tiempo sin resolver lo quete preocupa, es mejor hacerte los estudios necesarios a seguir con dudas que solamente te agobian y cansan.

Dragón (2012, 2000, 1988, 1976, 1964, 1952, 1940, 1928)

Una nueva oportunidad que te pone la vida enfrente para cambiar tu destino, mucho has pedido a la Divinidad un nuevo sendero, que te abra una nueva puerta, bueno, pues el momento puede llegar esta semana, no hará falta poner mucha atención, será tan claro este nuevo chance, que lo tomarás inmediatamente. En lo laboral todo estable, y por eso mismo puedes tener la posibilidad de ahora si pedir un bono, una promoción, un aumento de sueldo. En la salud no dejes de moverte, el ejercicio y la dieta es lo que te llevará a encontrar esa tranquilidad que tato has buscado con respecto a tu cuerpo físico.

Serpiente (2013, 2001, 1989, 1977, 1965, 1953, 1941, 1929)

Tienes mucho tiempo queriendo aprender nuevas cosas, para ti adquirir nuevos conocimientos es vital, te gusta nutrir tu mente, tu alma, de sabiduría y esta semana se abre una nueva manera, forma de entender la vida, una nueva y brillante perspectiva, sentirás que es una especie de iluminación y no querrás de dejar de andar ese nuevo sendero, solamente cuida de que no camines por algún lugar que no sea adecuado para tu crecimiento. No es momento de comprar ni compararte con nadie, es momento de hacer lo tuyo y dejar a los demás hacer lo suyo, sobre todo en la oficina, empresa, negocio, entender que cada quien tiene sus propias y valiosas cualidades, y todas y cada una de ellas tienen su propio valor.

Caballo (2014, 2002, 1990, 1978, 1966, 1954, 1942, 1930)

Gran vitalidad esta semana, por fin recobras toda tu fuerza y tienes las ganas de seguir luchando por tus planes, proyectos, por un lugar más adecuado en tu lugar de trabajo. Esta semana es perfecta para reunirte con jefes, socios, compañeros, la claridad mental con la que andarás estos días será asombrosa y todo lo que digas será verdaderamente entendido y valorado. La economía te juega mejor, tu cartera y cuanta de ahorros en números negros, tanto así que son días muy buenos para inversiones o compras grandes. En el amor recobras la confianza y con ella la seguridad en ti y lo que eres capaz de lograr en el plano romántico.

Cabra (2015, 2003, 1991, 1979, 1967, 1955, 1943, 1931)

Cuidado con las provocaciones, no caigas en ellas, habrá quien lo haga a propósito para sacarte de tus cabales y usar esto en tu contra, esta semana aléjate de problemas, de gente conflictiva sobre todo en el trabajo, con los vecinos y hasta en la misma calle, mantente a salvo, mantén a salvo tu reputación que hasta ahora es impecable. Esta jornada es perfecta para comenzar a planificar viajes o mudanzas, muchas vueltas le has dado ya a estos planes y durante largo tiempo, así que llego el momento de echar a andar estos planes y que no se queden nada más en pensamiento, entenderás que ponerlos en acción es lo que le hace falta a tu vida para salir de la monotonía y el aburrimiento. Todo lo que tiene que ver con el romance tiene muy buenos augurios, expresa lo que sientes verás que puedes terminar la semana con novio, novia.

Mono (2016, 2004, 1992, 1980, 1968, 1956, 1944, 1932)

No confíes del todo en compañeros del trabajo, no cuentes todo, alguna de tus palabras podría ser usada en tu contra, así que con tiento y precaución esta semana dentro del ambiente laboral. Esta jornada querrás mantenerte cerca de tu familia, mucho que arreglar y poner claro con personas que te quiere y quieres, verás que lo lograras, lograras poner cada situación en desequilibrio en perfecto orden y con esto hacer que los lazos familiares vuelvan a ser los de antes. Quedaras a cargo que trámites importantes de la familia o del trabajo, no descuides los destalles y todo marchara de maravilla. En la salud podrías pasar por algunos dolores de cabeza, de estómago, todos provocados por estrés, así que respira profundo y relájate que todo tiene y tendrá un final feliz.

Gallo (2017, 2005, 1993, 1981, 1969, 1957, 1945, 1933)

Un principio de semana sumamente movido y agitado, los primeros días de esta semana tendrás que terminar cosas pendientes de días pasados, sobre todo lo que tienen que ver con tu carrera o tu trabajo, ya no hay más tiempo ni te darán otra oportunidad de concluir de manera adecuada tus pendientes, así que deja la desidia y el cansancio de lado y termina. Esta jornada tendrás que poner atención a todo lo que tiene que ver con tu salud, ya no puedes dejarte por más tiempo, necesitas poner en orden todo lo que tiene que ver con tu cuerpo físico. Estos días deja el orgullo de lado y acércate tu para poder tener una reconciliación con tu pareja.

Perro (2018, 2006, 1994, 1982, 1970, 1958, 1946, 1934)

Podrás estar un poco intolerante, puedes estar con el genio un poco arrebatado, cualquier crítica u observación podría sacarte de balance, así que trata de no contestar, es preferible respirar profundo y esperar para responder de manera correcta y sin molestias. Esta semana no quieras arreglar ningún asunto legal o amoroso, lo puedes complicar por un desplante, así que espera para después. Modera tus palabras, tus modos y tus maneras, ahora que sabes que la energía de esta semana puede provocar estar en desbalance con tu entorno. En la salud necesitas poner atención a las cargas energéticas que le pongas a tus hombros y estómago.

Cerdo (2019, 2007, 1995, 1983, 1971, 1959, 1947, 1935)

Grandes victorias te esperan esta semana, por fin la luz, por fin el esfuerzo hecho días pasados ven el triunfo y la meta muy cercana. Ten cuidado de no abusar de tu poder, ya sea como jefe o como el patriarca de tu familia, no vayas a quedar como un ser despiadado y arrogante, terminando con esto la buena racha que te acompaña esta semana. Tendrás que poner en balanza muchas cosas antes de tomar decisiones importantes para el futuro, saber con qué o con quién te quedas para que te siga acompañando en este camino, de esas decisiones dependerá tu crecimiento, personal y emocional. Es importante te tomes algún día para descansar la mente, descansar el cuerpo. La tranquilidad y el silencio te harán muy bien.