La carta de tarot para la semana del 3 al 9 de abril 2023

El tarot es una herramienta que puede ayudar a saber qué depara el futuro para este 2023. Nada mejor que empezar una nueva semana con un consejo, un consejo, que nos aclare o nos dé luz para los días por venir y así estar más tranquilos, tranquilas, de los pasos o decisiones que se nos presenten en los próximos días.

Ahora, tomate un minuto, cierra los ojos y respira profundo, deja que llegue un número del uno al tres a tu mente, cuando el número llegue, abre los ojos tranquilamente, ahora, baja la mirada y lee lo que el tarot te quiere aconsejar para esta nueva semana.

1. El Juicio

1.El Juicio: Volver a empezar, aunque todo parezca estar en tu contra. Llegó el momento de ir a tu ritmo, de poner tus propias reglas, de entender que solo y solamente tu eres el gobernante de tu vida, que nadie, ni nada puede parar tu andar porque eres más que lo que externamente se ve. Tu camino esta señalado y debes dejarte llevar por tu voz interna dejar de ser tan severo, severa contigo, comenzar a tratarte desde el amor más profundo. Mirar al futuro, es tiempo de renacimiento, de reinventarte de retomar el camino a la espiritualidad, de ponerle atención y cuidado a tu espíritu. El equilibrio entre mente y emoción. En el trabajo hay una mejora extraordinaria, tu esfuerzo ha valido la pena y verás los frutos de ese empeño reflejados en dinero, reconocimiento y hasta en ascensos. El amor tiene grandes vivencias, la armonía y la comprensión están de tu lado, es tiempo de perdón, de saldar y olvidar para que todo recobre su equilibrio, su armonía. En la salud no descuides viejas dolencias porque puede pasar que se hagan más grandes y difíciles de tratar.

2. Diez de Espadas

2. Diez de Espadas: Cuidado con las traiciones. Momentos difíciles que tendrás que sortear en este momento. Mucho de lo que estará pasando ya lo intuías, pero te resistías a aceptarlo, bueno, es tiempo de hacerlo y no permitir que se sigan subiendo a tus barbas. Es tiempo de hacer uso de la experiencia y no volver a caer en juegos sucios, habladurías etc. ahórrate el dolor en cualquiera de sus manifestaciones, aun es tiempo. Situaciones fuera de tu control, caos, jugarretas. En el trabajo finales inesperados, puede ser que la situación laboral este comenzado a tener problemas y que ya se esté escribiendo el principio del fin, pero también puede ser que compañeros de trabajo estén haciendo de alguno de tus logros el de ellos y saludar con bandera ajena, cuidado con esas puñaladas por la espalda. Cuida de tu economía porque habrá retrasos en pagos, no es un buen momento para las inversiones ni las compras grandes, es tiempo de cuidar las decisiones que tengan que ver con el dinero. La salud sufre algunos retrasos, diagnósticos no muy positivos, dolores o enfermedades repentinas.

3. El Mundo

3. El Mundo: Nuevos comienzos, poner en marcha cualquier proyecto laboral puede ir de maravilla, hacer declaraciones amorosas puede resultar en gran felicidad. Festejos en puerta a los que no debes de faltar, disfruta, ríe, relájate. Disfrutaras de los logros obtenidos en días pasados y solo querrás un poco de calma para darle estructura a lo nuevo. Solo te esperan buenos momentos, recobras la fe perdida en alguien de tu familia, fortaleces tu seguridad y brillas en cualquier lugar por donde pases.