Alejandra Espinoza rompe en llanto al lograr correr el maratón de París con una pierna lesionada

La famosa presentadora Alejandra Espinoza se preparó durante tres meses para correr en la maratón de París que tuvo lugar este 2 de abril. Sin embargo, días antes de la carrera sufrió una tendinitis en su pierna derecha que amenazaba con complicar su participación en la carrera.

A pesar de todo, Ale no se rindió y viajó a París junto a su esposo Aníbal Marrero, con la idea de, al menos, caminar si no podía correr el día del evento deportivo

Pero para sorpresa de ella misma, aunque tuvo que parar algunas veces para estirar su pierna y darle fuerza, la presentadora de televisión no se rindió y corrió prácticamente todo el tiempo.

Una vez concluida la carrera, la emocionada presentadora publicó videos para sus queridos seguidores, en los que no pudo evitar conmoverse al recordar lo vivido y decir: “Terminé el maratón, no sé cuánto tiempo hice, pero aguanté todo”.

Con el padre de su hijo esperándola en la meta, Alejandra sintió una gran emoción al reencontrarse con él y agradecerle su apoyo incondicional. “Mi momento favorito de todo el maratón, encontrarte. Gracias por apoyarme en todas mis locuras, te amo demasiado”, escribió en una fotografía junto a su amor que subió a sus stories.

Captura de pantalla en Instagram: @alejandraespinoza.

La también modelo, compartió una serie de fotos con su medalla asegurando que estuvo muy bien ganada porque se esforzó entrenando por meses y aunque en la recta final se lesionó, se atrevió a presentarse al importante maratón y correrlo.

“Tres meses de entrenamiento se resumen en esto! Para este maratón me preparé como para ningún otro y también me dio muchos dolores de cabeza, por eso estoy muy orgullosa de mí y les digo esta medalla SI que me la merezco”, escribió en el post que subió a Instagram.

Al final, la ganadora de la primera edición de Nuestra Belleza Latina regresa a casa con una medalla, pero, sobre todo, con la seguridad de que dio todo de sí misma y el convencimiento de que los obstáculos están para vencerse.

***

