Línea del matrimonio en la mano: cómo ubicarla y leerla correctamente

La línea del matrimonio en la palma de la mano, también llamada línea de la relación o del afecto, es el rasgo que predice cómo será tu situación amorosa en caso de decidir embarcarte en la aventura del casamiento.

Según la quiromancia, arte adivinatorio que explica la personalidad y futuro de una persona en función de los rasgos de sus manos, la característica de esta línea en la palma de la mano puede variar y tendrá un significado diferente según la longitud e incluso número de líneas que presentemos.

Mientras algunos tienen esta línea bien marcada, otros apenas la alcanzarán a ver e incluso puede ocurrir la ausencia de la misma, en cada uno de los casos, indica una situación particular en nuestra vida matrimonial.

¿Cómo ubicar la línea del matrimonio de la mano?

Los preceptos de la quiromancia revelan que debemos observar nuestra mano diestra, es decir, la mano dominante. La línea del matrimonio es la que observas debajo de tu dedo meñique y encima de la línea del corazón. Este rasgo puede cambiar a medida que experimentamos la relación, según explicó Your Chinese Astrology en un artículo.

Significado de la línea del matrimonio según la longitud

Si miras que tu línea del matrimonio es recta y larga indica que tu matrimonio será prolongado y placentero. Eres apasionado y amable con tu pareja, por lo que en tu futuro podrías tener una familia feliz y gozar de prosperidad.

Si tu línea del matrimonio es corta refleja que tu matrimonio podría carecer de falta de pasión, asimismo, puede revelar que eres superficial o te falta paciencia. Si no tienes pareja, predice que te casarás muy pronto.

Significado de la línea del matrimonio por curvatura

Una línea que se curvea hacia abajo predice que vivirás más que tu pareja. En caso de chocar con la línea del corazón es señal de crisis matrimonial e incluso advertencia de divorcio.

Las líneas que se curvean hacia arriba indica un matrimonio estable, sin preocupaciones financieras; entre más elevada esté más felicidad en la pareja.

Bifurcaciones en la línea del matrimonio

Si tu línea del matrimonio comienza en “Y” es reflejo de divorcio o separación. Si no es muy grande hay esperanza de restaurar la relación.

Si la línea del matrimonio termina en “Y” indica crisis matrimoniales por confusiones y aspiraciones profesionales.

Otras variaciones de la línea del matrimonio

Cuando tienes líneas que parecen rejillas, es decir, líneas en vertical y horizontal que se cruzan en donde debe ir tu línea del matrimonio, revela que eres un soltero a quien no le gusta la sensación de compromiso por lo que es difícil que se case próximamente.

Si tienes líneas separadas, superpuestas o con diferentes longitudes te costará trabajo mantener el matrimonio ideal o podrías pasar la vida buscando la pareja perfecta sin éxito.

En caso de no tener línea del matrimonio revela que no tienes deseos de amar, es decir, no estás interesado en casarte ni le prestas atención a tu vida sexual. Te concentras más en tu carrera profesional y es posible que aparezca cuando estés listo para casarte.

