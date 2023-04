Lo mandaron a callar: Anthony Rendon tiene prohibido hablar sobre su agresión a un fan

Dos días después del ‘Opening Day’ en el que Los Angeles Angels perdieron ante Oakland Athletics, se conoció de un video en el que se ve a Anthony Rendon agredir a un fan en la grada. El pasado sábado el tercera base habló ante los medios de comunicación sobre lo sucedido y reveló que tiene prohibido comentar públicamente algo sobre ese episodio mientras avanza la investigación.

En una alocución que duró menos de cinco minutos a pie de campo en el Oakland Coliseum, Rendon fue cuestionado sobre la situación y este aclaró que no tenía mucho para decir.

“Es unas investigación en curso, por lo que no puedo comentar al respecto”, inició. El periodista quiso obtener más detalles y preguntó al beisbolista quien estaba detrás de las averiguaciones. “Cuando dices investigación en curso… ¿Liga o Policía?”.

“No sé. No me han dicho. Es una investigación en curso, así que no puedo comentar”, aseveró. Rendon fue nuevamente cuestionado por el comunicador con respecto a cómo se siente en esta situación con el equipo. “Lo siento, no puedo comentar”, fue una de sus últimas respuestas antes de marcharse.

Tras sus declaraciones, el estadounidense jugó hasta el sexto inning en la victoria de Los Angels el sábado contra Athletics 13-1. El tercera base fue sacado del partido luego de chocar con una lona enrollada en territorio de foul al principio del juego.

Después de hacerse viral el clip de la agresión, la Major League Baseball (MLB) puso en la mira al jugador y adelanta una investigación para dar con el origen de ese altercado y explorar posibles consecuencias.

En el audiovisual de 12 segundos se ve a Rendon agarrar al fanático por la playera e insultarlo diciéndole “pu”. El fan siguió siendo increpado por el tercera base y nuevamente se refirió a este de forma descalificadora llamándolo “hijo de p*” y dándole una especie de manotazo justo cuando Shohei Ohtani va pasando.

Anthony Rendon wanted the smoke pic.twitter.com/6GUbaVIPTw — Barstool Sports (@barstoolsports) March 31, 2023

