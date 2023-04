NASA anuncia tripulación que viajará alrededor de la Luna en misión Artemis II en 2024

En un evento difundido a través de sus redes sociales, la NASA dio a conocer este lunes 3 de abril a los nombres de los cuatro tripulantes de la misión Artemis II que en 2024 llevarán a cabo una misión espacial de diez días alrededor de la Luna, previo al regreso del hombre al satélite natural de la Tierra.

Los miembros de la tripulación de la Artemis II conformada por tres estadounidenses y un canadiense son: Reid Wiseman (comandante), Victor Glover (piloto), el miembro de la agencia canadiense espacial Jeremy Hansen y Christina Koch, ambos especialistas de la misión.

Los cuatro despegarán en noviembre de 2024 desde Florida, Estados Unidos, a bordo de la nave Orion y el potente cohete SLS, los cuales ya tuvieron una primera prueba con la exitosa misión Artemis I. LIVE NOW: Who’ll fly around the Moon aboard the #Artemis II mission? You’re about to find out.



