Maestra sustituta de Georgia denuncia que un oficial de la escuela la arrastró por el cuello por un pasillo

Una maestra sustituta de la escuela secundaria Eagle’s Landing en McDonough, Georgia, denunció que un oficial de recursos escolares la sujetó por el cuello y la arrastró por un pasillo cuando intentaba interrumpir una pelea entre dos estudiantes.

Nia King, de 22 años, quien ha trabajado en la escuela del condado de Henry casi todos los días desde septiembre, contó al medio de noticias de Atlanta WSB-TV que se encontraba tratando de disuadir a los estudiantes de pelear, pero retrocedió cuando los jóvenes llegaron a las manos.

Fue en ese momento cuando un oficial de recursos escolares puso su brazo alrededor del cuello de King y la arrastró por un pasillo. El hecho quedó grabado en un video que grabó un estudiante de la escuela.

“La niña golpea a la otra niña, y luego comenzó la multitud. Una vez que avanzamos por el pasillo, fui pisoteado de izquierda a derecha del pasillo, y ahora estoy de vuelta en medio de la pelea. Como estaba de vuelta en medio de la pelea, la oficial simplemente me agarra por el cuello, y la pelea continúa, y me arrastró desde el medio del pasillo hacia su oficina”, explicó.

King señaló que una vez que llegaron a la oficina el oficial le ofreció ayuda pero, al principio, no dio ninguna explicación.

“Ella me preguntó si necesito EMS, necesito a la enfermera y necesito un poco de agua. Solo le dije que solo necesito que te vayas porque me drogaste desde ese punto hasta este punto, y no podía respirar, pero tú no hablabas”, dijo King.

La oficial salió temporalmente de la oficina antes de regresar para explicarle a King que estaba tratando de salvarla después de haber sido atacada. Sin embargo, la maestra dijo que nunca hizo contacto físico con las dos estudiantes que estuvieron involucradas en el altercado del pasillo.

King no cree que el oficial estaba tratando de salvarla, además, indicó que antes la habían confundido con una estudiante de la escuela.

La maestra calificó la maniobra como inadecuada e innecesaria.

El capitán de la policía del condado de Henry, Randy Lee, dijo que están trabajando con la escuela.

También aclaró que su división de entrenamiento no enseña estrangulamientos ni restricciones de cuello.

