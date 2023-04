AMLO reitera apoyo al expresidente Donald Trump: “está expuesto a una campaña de desprestigio”

Un día después de que Donald Trump acudió a la corte de Nueva York para comparecer por los 34 cargos que se le imputan, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador reiteró estar en contra del juicio al expresidente de Estados Unidos.

“Van a decir no hubo nota, si, sí hubo nota, ahorita les voy a dar una nota. Saben reitero, refrendo, mantengo mi postura de que no debe de utilizarse lo jurídico, los asuntos supuestamente legales con propósitos políticos electorales, por eso no estoy de acuerdo con lo que le están haciendo al expresidente Trump, no estoy de acuerdo”, señaló.

Desde Palacio Nacional, López Obrador aseguró que el expresidente estadounidense está expuesto a una campaña de desprestigio rumbo a las elecciones presidenciales del 2024.

“Que sea el pueblo el que decida y no hay que tenerle miedo al pueblo y tenerle confianza pero no impedirle a nadie que participe. Y pueden decir es que legalmente si puede participar, si, allá sí, aquí no, pero allá puede participar pero de todas maneras está expuesto a una campaña de desprestigio bajo la máxima de que la calumnia cuando no mancha tizna”, aseguró.

“No debe de aceptarse eso, además es una degradación de la seriedad que deben de tener las leyes, el respeto que se tiene que tener por la legalidad, no utilizar las leyes, no fabricar delitos para afectar a adversarios”, precisó.

El mandatario mexicano dijo sentirse extrañado que en el juicio hacia Donald Trump se haya revivido una presunta relación sentimental de inicios de los años 2000.

“No se si haya cometido delito, no me corresponde pero me llama la atención que lo estén acusando de algo que sucedió en el 2000 o en le 2006, 16 (2016) es cuando presentan la denuncia, pero la supuesta también o presunta dirían lo abogados aventura o como se le llame, fue en el 2000 o 2006, vamos a ver, si fue en el 2000 ¿cuántos años lleva? 23, y si fue en el 2006 ¿cuántos años lleva? 17, y no es porque se trate del expresidente Trump, no, cualquiera.

López Obrador comparó el juicio de Donald Trump con lo ocurrido en su desafuero cuando fue Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, durante el sexenio de Vicente Fox, y con la destitución de Pedro Castillo como presidente de Perú.

“Es que yo ya lo padecí y que no quieran descalificar a nadie en ninguna parte del mundo, miren lo que le hicieron a Pedro Castillo en el Perú, lo que me hicieron a mi aquí, que me desaforaron porque no querían que yo apareciera en la boleta como candidato a la presidencia, ese era el fondo de todo”, comparó.

Fue la tarde de ayer 4 de abril de 2023 que el expresidente Donald Trump acudió a la corte de Nueva York para comparecer sobre los 34 cargos que se le imputan y de los cuales se declaró no culpable.

Sigue leyendo:

• Donald Trump llega a la corte de Nueva York para comparecer y entregarse a las autoridades

• Donald Trump se declara no culpable de 34 cargos criminales

• Donald Trump sale de la corte Nueva York tras entregarse a las autoridades y declararse “no culpable”