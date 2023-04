Donald Trump se declara no culpable de 34 cargos criminales

Donald Trump se convirtió este martes en el primer expresidente de Estados Unidos en afrontar cargos penales después de ser imputado por un gran jurado de Nueva York por cargos relacionados con un pago de dinero secreto de 2016.

Se sabe que Trump escuchó atentamente los más de 30 cargos criminales sobre las violaciones de financiaciones electoral y se declaró no culpable de todos los cargos como sus abogados lo habían adelantado; el caso seguirá a juicio y podría durar de seis a 12 meses.

Como se tenía previsto, la lectura de los cargos no se transmitió, tampoco se le permitió a los periodistas acceder a la sala del tribunal con dispositivos electrónicos como teléfonos y computadoras portátiles; apenas cinco fotógrafos tuvieron tiempo, previo a la lectura, para sacar fotografías.

Donald Trump se declara inocente de 34 cargos criminales. Imagen: Getty Images / Pool

Dicha acción llegó después de que los representantes de Trump argumentaran que de dar acceso a los medios con algún dispositivo electrónico solo “crearía una atmósfera de circo en la lectura de cargos (además) generará preocupaciones de seguridad únicas y es inconsistente con la presunción de inocencia del presidente Trump”.

Como se especuló días atrás, Melania Trump no acompañó a Donald Trump a su cita legal, tampoco lo acompañaron sus hijos.



“Él tiene una gran relación con sus hijos. Imagino que él le pidió que no lo acompañaran porque es una situación muy delicada. No lo sé, pero creo que es una decisión personal de enfrentar las acusaciones solo“, dijo Fabián Nuñez, quien trabajó por varios años al lado de Trump, en entrevista con Univision.

Así salió Donald Trump de la Torre Trump para enfrentar cargos en su contra. Imagen: Getty Images / Scott Olson.

Trump volverá a Mar-a-Lago

Se tiene previsto que el exmandatario regrese a su mansión de Mar-a-Lago para realiza un mitin donde ofrecerá un potente discurso ante sus simpatizantes más leales.

Núñez también señaló que Trump posiblemente esté en shock por lo sucedido, pero también preparado para dar la cara a sus seguidores y listo para dar el siguiente paso.

