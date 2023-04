5 cosas que debes saber del “fichaje” de Trump y las acusaciones que enfrenta en Nueva York

El expresidente Donald Trump será la primera figura de su nivel en enfrentar cargos criminales en un tribunal, por lo que ha desatado varias dudas sobre el proceso y sus implicaciones.

Este lunes, el exmandatario republicano viajará de Florida a Nueva York, para presentarse el martes en la Corte de Distrito de Manhattan, en un proceso liderado por el fiscal Alvin Bragg.

El exmandatario enfrenta 30 acusaciones ante violaciones al proceso de financiación electoral, tras el pago de $130,000 dólares a la estrella de cine porno, Stormy Daniels, para que no hablara sobre la relación que sostuvieron.

1. ¿Será esposado?

No, aunque cuando una persona enfrenta una orden de arresto puede ser esposada para ser llevada a la fiscalía correspondiente, en este caso es distinto, debido a que el expresidente Trump acordó entregarse personalmente, en un día y una hora en específico.

Será este martes entre las 10:30 a.m. y las 2:30 pm. cuando el exmandatario siga el proceso protocolario ante la fiscalía en Bajo Manhattan.

2. Le tomarán huellas, ¿y foto?

El registro de los acusados requiere la toma de datos personales y las huellas dactilares. También se debería tomar una fotografía de arresto, pero es posible que esto no ocurra, según algunos expertos, quienes consideran que podría haber un acuerdo, dada la fama del expresidente.

“Todas las cosas del martes todavía están en el aire, aparte del hecho de que diremos en voz alta y con orgullo que no somos culpables”, dijo a CNN Joe Tacopina, abogado de Trump.

3. La lectura de cargos

No hay una hora específica en que se hará la lectura de cargos ante el juez Juan Merchan, pero se espera que ocurra antes de las 3:00 p.m., tras lo cual se le permitirá a Trump retirarse bajo promesa de retornar a los siguientes procesos judiciales.

El abogado Tacopina y los fiscales a cargo del caso negociarán las siguientes mociones y una posible fecha del juicio al expresidente, quien declarará “no culpable”.

4. El Servicio Secreto

Debido a que este caso es particularmente especial, hay una coordinación cercana entre agentes especiales de la Policía de Nueva York (NYPD) y los vigilantes de la corte, quienes tienen contacto cercano con el Servicio Secreto, ya que el exmandatario –como todos los expresidentes– tienen a su cargo personal que lo vigila las 24 horas. Esto significará un operativo especial.

5. El juez Merchan

La lectura de cargos y los siguientes pasos serán ante el juez Juan Merchan, quien es conocido por ser estricto en los procesos en su corte.

Todavía hay duda sobre si el juez permitirá el ingreso de medios, pero de aprobarlo sería muy limitado, quizás a los más grandes del país, como Associated Press, CNN, The New York Times, The Wall Stree Journal, NBC News, entre otros.

