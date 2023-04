El IRS presentará un plan de gastos por $80 mil millones de dólares en nuevos fondos, dijo Yellen

Este martes, la secretaria del Departamento del Tesoro, Janet Yellen anunció que esta semana el Servicio de Impuestos Internos (IRS) presentará su plan de gastos de $80 mil millones de dólares en nuevos fondos.

En este sentido, Yellen destacó que el IRS detallará sus iniciativas de gasto tras el lanzamiento de su plan estratégico. “Estos recursos adicionales nos ayudarán a eliminar estructuras corporativas complejas y grandes entidades contribuyentes, y asegurarnos de que paguen lo que deben”, dijo la funcionaria.

El plan fue incluido en la Ley de Reducción de la Inflación que tiene como finalidad reducir la brecha fiscal estimada en $600 mil millones de dólares.

Estas acciones han sido duramente criticadas por los republicanos quienes advierten que se podrían perjudicar a los estadounidenses de bajos ingresos. Ya que la discrepancia está en que los contribuyentes de mayores ingresos pueden ocultar sus complejas inversiones.

El año pasado, según un estudio realizado por Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC) en la Universidad de Syracuse, un 54% de los estadounidenses con ingresos menores a los $25,000 dólares fueron auditados por correspondencia.

Por lo tanto, ante el temor, Yellen expresó que el Servicio de Impuestos Internos no aumentará las auditorías de los hogares que ganan menos de $400,000 dólares al año. “Como dije antes, he indicado que estos recursos no se utilizarán para aumentar la tasa de auditoría para las pequeñas empresas y los hogares que ganan menos de $400,000 dólares al año, en relación con los niveles históricos”, indicó.

De acuerdo con la Ley de Reducción de la Inflación, los ingresos del IRS se destinarán a reducir los costos de algunos medicamentos, combatir el cambio climático y reducir la deuda de la nación de $30 billones de dólares.

Sigue leyendo: