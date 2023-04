Lionel Messi le habría dado la espalda a Estados Unidos y tampoco compartiría liga con Cristiano Ronaldo

El paso de Lionel Messi por el PSG no ha sido el mejor. El histórico futbolista argentino se debate su futuro, pues tendría cuatro opciones sobre la mesa. Sin embargo, el deseo de “La Pulga” sería mantenerse en óptimas condiciones para la Copa América de 2024 y eso le habría hecho rechazar las opciones de Estados Unidos y Arabia Saudita.

El Al-Hilal y el Inter de Miami fueron los dos equipos que estuvieron vinculados al futbolista argentino. mucho se ha hablado de la posibilidad de que el sudamericano aterrice en tierras exóticas o en el fútbol de Concacaf, pero esta posibilidad parece irse diluyendo.

“Se viene la Copa América 2024, se vienen nuevos desafíos para el propio Lionel Messi, tanto Arabia como Major League Soccer están muy lejos, por lo menos la palabra es de manera muy remota”, señalaron desde TNT Sports Argentina.

TNT Sports Argentina, aseguró que Messi busca mantenerse en un nivel competitivamente alto debido a que tiene la intención de jugar la Copa América 2024 con la albiceleste y algunos otros retos personales que tiene, por lo que la opción de llegar a Estados Unidos es remota. pic.twitter.com/ws41BSOgMc — zoomergidosenfutbol (@zoomergidosfut) April 1, 2023

El FC Barcelona y el PSG se mantienen en pie

Todo parece indicar que el duelo por mantener a Lionel Messi será entre el FC Barcelona y el PSG. El conjunto español ha estado coqueteando con el entorno del futbolista argentino y los franceses tendrían intenciones de retener a “La Pulga”, pero entre sus propuestas estarían incluídas algunas reducciones salariales.

“El único club que ha negociado y que le ha presentado una propuesta formal al entorno de Lionel Messi es justamente el club parisino”, continuó la información. 🚨 Understand Al Hilal sent an official bid to Leo Messi: salary worth more than €400m/year.



◉ Leo’s absolute priority: continue in Europe.



◉ Barcelona, waiting on FFP to send bid and open talks.



◉ PSG bid, not accepted at this stage as Messi wanted sporting guarantees. pic.twitter.com/FVTDGs4eQV— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 4, 2023

