Adamari López fuera de ‘Hoy Día’ y de Telemundo

A un día de anunciarse que el show de las mañanas pasaba a tener 4 horas, Adamari López queda fuera de ‘Hoy Día’ y de Telemundo, después de 11 años alegrando al público matutino, pese a los grandes cambios que han sufrido todos estos años.

Aunque aún no lo han hecho de manera oficial, para sorpresa hasta de ella misma, luego de finalizado el show de esta mañana de jueves, Adamari fue citada por recursos humanos para informarle que desde hoy ya no pertenece no solo al show, sino tampoco a la cadena y que desde mañana viernes ya no se presente a trabajar.

¿Se despedirá de su público? No, aunque es posible que le hagan grabar un video, ya no la veremos en ‘Hoy Día’ acompañando a lo que eran hasta hoy sus nuevos compañeros: Penélope Menchaca, Andrea Meza y Daniel Arenas.

¿Por qué la sacaron? Aunque no hay una versión oficial de la decisión, todo indicaría que era algo que ya estaba planeado desde el cambio al nuevo formato de ‘Hoy Día’, la idea de los nuevos directivos con Sandra Smester a la cabeza, habría sido que Adamari se quedara solo unos meses para recibir a sus nuevos compañeros y después sacarla.

¿Se terminó su contrato? No, podemos confirmar que Adamari aún tenía contrato hasta finales de junio, sin embargo hasta ayer no le habían llamado para renovarle, y solo tuvo noticias de sus jefes hoy cuando le anunciaron que quedaba fuera.

Recordemos que Adamari fue contratada por Telemundo hace 12 años para su debut como presentadora de ‘Un Nuevo Día’, allí pasó momentos increíbles como otros muy duros. Su embarazo, el nacimiento de Alaïa, la muerte de su madre, de su padre, la neumonía que casi la lleva a la muerte, y su separación de Toni Costa.

Ahora le toca emprender un nuevo camino tanto personal, como laboral y despedirse de un ciclo del que pensó que sería por muchos años más.

Nos comunicamos con Telemundo para tener una reacción de parte de la cadena, y estoy fue lo que nos dijeron:

“Luego de 11 años con Telemundo, Telemundo y Adamari Lopez decidieron mutuamente que este es el momento oportuno para ella dejar su rol como presentadora de Hoy Día. Adamari ha sido una parte integral de las mañanas de Telemundo por más de una década, ayudándole a los Hispanos a comenzar su día con su personalidad encantadora y llena de energía. Adamari es una presentadora de televisión multifacética, con gran talento, quien ha sido parte de numerosos especiales y programas de la cadena, siempre conectando con y sirviendo a nuestros televidentes con su carisma, autenticidad y encanto. Estamos profundamente agradecidos por su continua dedicación a Telemundo y esperamos poder colaborar con ella en futuros proyectos“.

