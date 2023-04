Adamari López, en exclusiva: La relación con sus colegas de ‘Hoy Día’, y revela por qué no regresó al show

Adamari López habla en exclusiva con nosotros, y entre otros temas, nos cuenta la verdad sobre su relación con sus colegas de ‘Hoy Día’, Penélope Menchaca, Chiky Bombom y Andrea Meza. Además revela por qué, si ya terminó sus vacaciones en la nieve, no regresó al show de las mañanas de Telemundo.

Adamari acompañó a Jacky Bracamontes a la fiesta de presentación de su portada de la exclusiva publicación Revista S en un evento lleno de celebridades, y allí hablamos con ella de todo: sus vacaciones con Alaïa y amigos en la nieve, en donde Chiquibaby terminó teniendo un accidente esquiando. La relación con sus compañeras en esta nueva etapa de ‘Hoy Día’, y además nos contó que no pudo regresar al show de las mañanas de Telemundo porque dio un falso positivo de COVID, y aunque confirmó con su doctor que no tiene el virus, por protocolo de la compañía, hasta este próximo lunes 3 de abril no la veremos.

Carlos Adyan, Alix Aspe, Ana Patricia Gámez, Jessica Rodríguez y Adamari López en la portada de Jacky Bracamontes de Revista S. Foto: Mandy Fridmann

-Te vimos hace unos días en la nieve disfrutando con Alaïa, con amigos ¿cómo la pasaste?

Adamari López: Súper bien, a mí me encanta ir con amigos, estuvo mi amiga Cynthia con su esposo Gilberto, estuvo mi comadre Karla (Monroig), con Amanda y con Tommy (Torres). De la escuela de Alaïa, que está desde el day care, la Karina con Raimundo y con Santino, que es el amiguito de Alaïa, estuvo Chiquibaby, que se me rompió la pierna.

-¡Que tuvo mala pata!

Adamari López: ¡Dios mío el primer día!… Con mi ahijada, Capriblu, y con mi compadre Gerardo. La pasamos muy bien, a pesar de que Chiqui se lastimó su piernita, pero la pasamos muy bien… Estuvo mi amigo Carlitos (Pérez), estuvo Lili que siempre nos acompaña para ayudarme con Alaïa, bueno estamos ahí compartiendo y disfrutando muchísimo.

-¿Cómo ves a Alaïa, que cada vez toma más vuelo arriba de esos esquí?

Adamari López: Súper contenta, este es el cuarto año que la llevo a esquiar. El primero, era muy chiquita, lloró mucho, no estaba como muy contenta; el segundo año la puse en una escuelita de esquí, le gustó, le fue bien. Este tercero y cuarto año le ha ido mejorando mucho, ahora ella se mete por las negras pisadas, como ella dice, y mamá va detrás de ella, aunque se cocote, pero tiene muchas habilidades. Yo creo que como Toni (Costa) para las cosas que son de deporte, en esa parte papá pura y pinta.

-¡Qué bueno!

Adamari López: Sí, yo tuve experiencia en el deporte cuando me criaban, pero yo creo que nunca fui tan buena, ella más que el baile, porque a veces en el baile la encuentro hasta un poquito más tiesa, pero lo que es deporte y la música buenísima.

-Te vemos de vuelta a Miami, pero no en ‘Hoy Día’…

Adamari López: ¡Madre mía!

-¿Qué pasó?… Matemos todos los rumores.

Adamari López: Llegué a Miami, el sábado en la madrugada para acomodarme a lo que me tocaba, porque ya el lunes empezaba a trabajar. Me fui a hacer la prueba de COVID y salió positiva… Me la hice por fuera, y me salieron 2 negativa pero no puedo volver al trabajo, porque la política de mi empresa, es que una vez sale positivo, tienes que salir, y quedarte fuera, aunque salga negativas afuera de tu prueba. No tengo COVID, pero no puedo volver a trabajar hasta el próximo lunes.

Adamari López. Foto: Mandy Fridmann

–Que el lunes le toca hacerte otra prueba

Adamari López: Me toca hacerme otra prueba, y estoy esperando que salga negativa, pero con un doctor sé que no tengo COVID, no pasa nada. Si es que sería persistente positiva, manda el doctor una carta y ya, me van a ver el lunes en el show.

-Ada, ¿cómo te sientes con el nuevo formato y las nuevas compañeras?

Adamari López: Yo creo que cada oportunidad que se me da para seguir trabajando es excelente, que el programa continúe al aire, que la gente lo siga apoyando, me parece espectacular. Creo que cada compañero es diferente, pero es maravilloso a la misma vez, no necesitamos ser íntimos amigos todos para tener una buena manera de tratarnos, a la hora de compartir. Siempre he tenido buenos compañeros, así que bueno nada, estamos trabajando, estamos disfrutando el proyecto, estamos esperando que la gente nos siga apoyando, y estamos todas las mañanas entreteniendo e informando, dando las noticias del espectáculo, de Life Style, cocina… De todo un poco, y la estamos pasando bien.

