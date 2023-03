Adamari López le dedica un emotivo mensaje a su hija Alaïa en su cumpleaños

La reconocida presentadora de televisión Adamari López, ha dedicado un emotivo mensaje de amor a su hija Alaïa Costa López, quien está celebrando su octavo cumpleaños rodeada del amor de su familia y amigos cercanos, este sábado 4 de marzo.

Como cada año, la feliz mamá celebra con gran alegría el cumpleaños de su hija, y este año no ha sido la excepción. A través de su cuenta de Instagram, López ha compartido con sus seguidores una conmovedora dedicatoria, destacando todas las virtudes de su pequeña Alaïa, a quien ha descrito como una niña sensible, fuerte, cariñosa, generosa e inocente, que irradia alegría y contagia su energía inagotable a quienes la rodean.

“Son muchas cosas las que admiro de ti, como por ejemplo, los sentimientos tan hermosos que tienes, tu nobleza, lo cariñosa que eres, tu alegría contagiosa, tu energía inagotable, tus abrazos repletos de cariño, tus carcajadas, tu mirada coqueta y llena de amor, tu generosidad, inocencia, bondad y hasta cómo sabes seguir instrucciones”, escribió Adamari en parte de la dedicatoria para su “princesa de mami”.

Además, la presentadora ha expresado su amor incondicional hacia su hija, afirmando que está siempre presente para apoyarla, acompañarla y ser su confidente en todas las aventuras que tenga en su vida.

“Me encanta la manera tan linda que tienes para tratar y procurar a tus amiguit@s, tu acercamiento con Dios, lo sensible y fuerte que eres y cómo me enseñas con dulzura a ser mejor y enfrentarme a todo por ti. TE AMO y hoy celebro tu vida y la alegría tan indescriptible que has traído a la mía. Aquí estaré siempre para ti como mamá, como amiga, confidente y cómplice de todas tus aventuras“, precisó la queridísima presentadora y actriz.

La publicación de Adamari López no ha pasado desapercibida en el mundo del espectáculo, y una de las personas que ha enviado sus felicitaciones a la pequeña Alaïa es su ex compañera de trabajo en ‘Hoy Día’, Chiquibaby, quien ha enviado sus mejores deseos para la cumpleañera.

La celebración del cumpleaños de Alaïa también ha incluido a una visita al salón de belleza, el 3 de marzo, para un corte de cabello, donde tanto la pequeña como su mamá se han hecho algunos retoques. Y es que, para Adamari, no hay mejor manera de demostrar su amor hacia su hija que consentirla y cuidarla siempre.

Sin duda, el cumpleaños de Alaïa Costa López ha sido una ocasión muy especial para la familia y amigos cercanos de la pequeña, quienes han compartido su alegría y emoción por el nuevo año de vida de esta niña llena de virtudes y amor.

