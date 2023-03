Adamari López lanza indirecta a Toni Costa pero ahora con famosa canción de despecho de Shakira | VIDEO

A pesar de que ya pasó tiempo de la separación de la conductora boricua Adamari López y el bailarín español, Toni Costa.

Al parecer algunas heridas parecen abiertas, o al menos así lo dio a entender la presentadora de “Hoy Día”, pues no dejó pasar la oportunidad para cantar la canción que Shakira le hizo a Piqué.

Sí, esa en donde hace alusión a Clara Chía y al propio futbolista. Pero ahora Adamari hasta hizo señas de cuernos, como si le hubieran sido infiel.

Pero a casi dos años de su separación, realmente no se ha dado a conocer los motivos que orillaron a Adamari dejar en visto al español.

Mucho se especuló sobre una posible infidelidad por parte del bailarín. Incluso se señaló que habría sido con otro hombre, pero la realidad es que hasta el momento nada se ha comprobado.

Lo único que ya es una realidad es que Costa mantiene una relación, hasta donde sabemos estable, con Evelyn Beltrán. Mientras que Adamari sigue en búsqueda de la pareja perfecta con la que pueda hacer la familia que en repetidas ocasiones ha señalado que desea tener.

¿Cómo fue la indirecta de Adamari López a Toni Costa?

Adamari se grabó para Instagram como un audio estilo lip sync, en el que primero dice que qué suerte tiene su ex porque no canta: “Qué suerte tiene mi ex de que yo no canto”.

Se le ve diciendo a Adamari López en su cuenta de Instagram, teniendo de fondo la famosísima canción “Music Sessions #53”.

La cual posteriormente de esta breve frase, comenzó a cantar desde la parte “A ti te quedé grande, por eso estás con una igualita que tú”, se le ve cantando a la presentadora en este clip, el cual acompaña con el mensaje: “¡Qué suerte tienen algunos!”. Y además hace alusión con sus manos a los cuernos, cuando se dice que te fueron infiel.

Esto desató múltiples comentarios en contra de Adamari, pues los internautas aseguran que no es la primera vez que le lanza una indirecta a Toni y a Evelyn, con quien, de acuerdo a diversos rumores, Costa estaría dispuesto a llegar al altar con ella. Algo que nunca consiguió con la madre de su hija.

