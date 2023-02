Adamari López presume emocionada la transformación de la casa de juegos de Alaïa

La presentadora boricua Adamari López, de 51 años y a quien vemos todas las mañanas en ‘Hoy Día’, ha tenido unos días muy ajetreados en el trabajo, pero también en casa, pues se ha dedicado a transformar algunas de las habitaciones y de los espacios de la acogedora residencia que comparte con Alaïa, su pequeña hija, quien nació producto de su relación con Toni Costa.

Por medio de un video, publicado en su cuenta de Facebook, la querida Chaparrita de Oro nos permitió ser testigos de la transformación que le hizo al cuarto de juegos, labor que realizó con la ayuda y la asesoría de una experta en la decoración de interiores.

“¡Hola, mi gente linda! Como les he contado he estado dándole vida a varios espacios de mi casa y esta vez llegó el día de poner bello un lugar muy especial para Alaïa, estuve con mi querida Katherin Fernández, quien me ha ayudado a crear clósets estéticos en casa que me permiten organizar mejor y diseñar mis ambientes. Se los recomiendo para que hagan sus embelecos, un besito, los quiero”, fue el texto con el que la también actriz acompañó su publicación.

Por lo que pudimos ver en el material, con duración de casi cuatro minutos, la especialista instaló un mueble que se convertirá en el mejor aliado de Alaïa y de Ada, pues les permitirá darle algo de orden a ese rinconcito, sin la necesidad de quitarles espacio.

“Es un mueble que tiene una función estética de poner la sala más bonita, el cuarto más bonito, poner el televisor y crear un ambiente más cómodo, más casita en el espacio donde lo pongan”, señaló Katherin Fernández.

Además de mostrarnos ese mueble, que es el nuevo integrante de la habitación, Adamari López también presumió las tablas con las que decoró la pared, las cuales, desde su perspectiva, quedaron, simplemente, espectaculares.

“Estas tablitas hacen que el espacio luzca diferente y se vea bellísimo”, dijo la presentadora muy emocionada.

