Conoce la mansión que Gunther, un perro millonario, le ‘compró’ a Madonna con su cuantiosa herencia

¿Has oído hablar de Gunther, el perro millonario al que Madonna le vendió una de sus mansiones y luego él la puso en venta por $29,000,000 de dólares? Aunque muchos medios se creyeron esta historia, todo resultó ser una mentira que fue repetida en tantas ocasiones que, más de uno, se la terminó creyendo.

“No hay ningún perro durmiendo en la recámara que fue de Madonna. Es una historia totalmente inventada. El corredor está diciendo tonterías. No hay perro. Nunca hubo un perro. El propietario pensó que sería una forma divertida de hacer un reality show. Eso es todo”, reveló una fuente para decepción de muchos en entrevista con The New York Post.

La historia de Gunther se hizo tan, pero tan viral, que incluso Netflix ya lanzó una docuserie basada en él y la forma en que acumuló su supuesta y cuantiosa riqueza.

“Es la historia de un perro rico y una herencia. El perro es un pastor alemán, pero también es un concepto. Es una ideología, es un estilo de vida. También es una historia de manipulación de los medios, de búsqueda de la felicidad. Tiene temas universales que se relacionan con las personas”, señaló el director y productor Aurelien Leturgie.

De acuerdo a lo que se ha informado, Gunther VI, como es su nombre completo, habría recibido una herencia de $400,000,000 de dólares por parte de su bisabuelo Gunther III, quien, se dice, perteneció a una acaudalada condesa, la cual al morir le habría dejado toda su fortuna.

Aunque la historia de Gunther y su millonaria riqueza parece hermosa y resulta inevitable que no nos toque el corazón, para nuestra tristeza es falsa y fue creada por el empresario italiano Maurizio Mian, quien es en realidad el magnate y no el perro.

“La historia falsa se remonta a 20 años atrás. Maurizio quería entrar en el negocio del cine e inventó esta historia. Es la estafa más grande. Es un chiste. Me gustaría que alguien le pusiera fin a esta tontería. Ahora mismo, han contratado a un perro y lo están filmando en la casa”, declaró un informante en su momento.

¿Cómo es la mansión que sí perteneció a Madonna, pero no a Gunther VI?

La mansión, construida en 1928 y de estilo Mediterráneo, cuenta con una extensión de 7,947 pies cuadrados, con nueve recámaras, con ocho baños completos y con un medio baño.

También goza de vestíbulo, de cocina, de antecomedor, de comedor, de sala de estar, de sala principal, de sala de televisión, de garaje para tres coches, entre otras habitaciones.

Al exterior, en su lote de 1.17 acres, cuenta con terraza, con extensas áreas verdes, con piscina con su respectiva área de spa, con casa de huéspedes, con fuentes y con muelle privado.



