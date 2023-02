Evelyn Beltrán dedica tierno mensaje a Toni Costa tras defenderla de las críticas

Hace unos días, el instructor de zumba Toni Costa salió a defender a capa y espada a su pareja, la influencer Evelyn Beltrán, luego de volverse el blanco de críticas por su físico. Ahora, la joven recurrió a sus redes sociales para mostrar su apreciación por el famoso con un tierno mensaje. ¡Sigue leyendo para enterarte lo que dijo!

Desde su cuenta oficial de Instagram, la pareja del bailarín emitió un contundente mensaje que, de manera indirecta, dio cachetada con guante blanco a sus detractores y puso sobre la mesa que su relación va viento en popa.

La publicación de Evelyn Beltrán consistió en un breve audiovisual protagonizado junto a Toni Costa en el que se les ve compartiendo un paseo por la playa mientras montan a caballo.

“Al final del día solo somos TU Y YO”, fue el mensaje con el que la mexicana acompañó el video que a solo unas horas de ser compartido causó revuelo entre su comunidad digital de Instagram.

Y es que para nadie pasó desapercibido que las palabras de Beltrán surgieron luego de que Toni Costa saliera a defenderla de las críticas hacia su físico, específicamente de los procedimientos estéticos a los que se ha sometido a lo largo de su vida.

“Lo primero: 😍😍😍😍😍😍. Lo segundo: 🤤🤤🤤🤤🤤🤤. Y por último, a mí no me gustas, A MÍ ME ENCANTAAAAAAAAAASSS!!!! Te amo preciosa mía. Y que sigan hablando porquerías sin parar, quien te conoce sabe lo que hay, aquí lo único que hay plástico son esos corazones ardidos, alguien con amor propio y buen corazón jamás hablaría mal de otra persona, jamás!”, escribió el ex participante de ‘La Casa de los Famosos’ en ese entonces.

Te puede interesar:

• Toni Costa y Evelyn Beltrán se escaparon a la tierra de Adamari López para celebrar su amor

• Toni Costa está más enamorado que nunca de Evelyn Beltrán y su último mensaje en Instagram lo comprueba

• Costa ya conoció y convive con el hijo de su novia, Evelyn Beltrán