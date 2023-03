Daniel Arenas y el misterioso mensaje con el que desató rumores de truene con Daniela Álvarez

Lo que comenzó como una ola de rumores sobre el posible rompimiento entre el Daniel Arenas y la conductora Daniela Álvarez podría haberse convertido en realidad, por lo menos así lo dejó ver el famoso en su más reciente publicación en redes sociales. ¡Sigue leyendo para enterarte de los detalles!

Fue durante su cuenta oficial de Instagram que el protagonista de telenovelas como “La Gata” y “Amorcito Corazón” compartió un video con el que dio una probadita de lo vivido durante el festejo de cumpleaños de sus padres, quienes celebraron los 82 y 87 años de vida.

Dentro de su relato, Daniel Arenas hizo un comentario que no pasó desapercibido para nadie, y muchos aseguraron que estaba dedicado a la modelo Daniela Álvarez. “Mi familia no es perfecta, amigos, ni nunca lo será, yo tampoco soy perfecto ni pretendo serlo; al contrario, me equivoco y mucho y todavía me falta bastante por aprender, crecer, desaprender, mejorar, superar, etc. Es mi lucha constante“, dijo en su publicación.

Por su parte, la joven alimentó los rumores de separación mientras celebraba en el Carnaval de Barranquilla junto a sus amigos, sin ninguna señal del actor. De hecho, al ser cuestionada sobre él por diversos medios de comunicación, la famosa prefirió evadir las preguntas.

Si bien hasta el momento ambos famosos se han mantenido con bajo perfil ante esta ola de rumores, lo cierto es que su relación comenzó a tambalear, por lo menos ante el ojo público, desde que Arenas protagonizó tremendo beso con su compañera de ‘Hoy Día’, Adamari López.

En ese entonces, el incidente generó tanta polémica que ambos conductores se pronunciaron al respecto y en el caso de Daniel Arenas, se disculpó públicamente con Daniela Álvarez. En su disculpa pública aseguró que aunque el beso estuvo planeado bajo libreto, su conducta fue inapropiada.

