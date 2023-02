Daniel Arenas conmueve hasta las lágrimas al dedicarle un mensaje a uno de los seres más importantes de su vida

Daniel Arenas desató revuelo en redes sociales luego de sincerarse sobre dos de las personas más importantes de su vida: sus padres. A través de su cuenta de Instagram les dedicó un emotivo mensaje con el que conmovió a sus fans y que lo convirtió en el blanco de comentarios. ¡Aquí te contamos los detalles!

Fue durante el marco de la celebración de Día de San Valentín que el protagonista de melodramas como “Corazón Indomable” y “Amorcito Corazón” aprovechó su nuevo espacio como conductor del programa ‘Hoy Día’ para felicitar a su padre con motivo de su cumpleaños.

“Te amo pa’. Gracias pa’. No solo por darme la Vida sino por ser MI VIDA, y con esto me refiero a acompañarme incondicionalmente en cada momento, etapa y capítulo de mi vida. Ser el mayor ejemplo de hombre, profesional, esposo, padre, hermano, tío, abuelo, AMIGO que he podido tener. Escucharme apoyarme y creer en mí como nadie jamás lo ha hecho”, escribió Daniel Arenas dentro de su publicación en Instagram.

Dentro de su relato, el galán de telenovelas también aprovechó para recordar un abrazo de su padre y calificarlo como uno de los momentos más gratificantes de su vida. “El abrazo de la foto de portada fue cuando cumplí 40 años, nunca nadie me había abrazado así y es tal vez uno de los momentos de más felicidad en toda mi vida”, precisó.

Cabe recalcar que Daniel Arenas no dejó pasar la oportunidad de incluir a su madre dentro del post de apreciación hacia su progenitor.

“GRACIAS Ma’ porque tú eres y has sido la razón de vivir de este hombre único e irrepetible que mi Dios nos permitió tener (…) Jamás me cansaré de agradecerles jamás me cansaré de honrarlos jamás me cansaré de hablar de ustedes”, finalizó el famoso.

No pasó mucho tiempo antes de que el histrión se volviera el blanco de mensajes de cariño por parte de su público, argumentando que su mayor virtud es ser un hijo agradecido. “Ver cómo te expresas de tu papi es tan lindo”, “Tú eres una persona especial. Que rico tu corazón y tu carácter. Mi admiración por esa belleza interior” y “Eres un hombre extraordinario”, son algunos de los mensajes que se leen en la red.

