Tanya Charry cumple su sueño más anhelado: nació su bebé

La dulce espera terminó porque Bruno Sebastián, el bebé de Tanya Charry, finalmente nació. La reportera ‘El Gordo y la Flaca’ de Univision ya se convirtió en mamá, compartió el programa en sus redes sociales

El nombre del bebé no se conocía, pero tras el nacimiento fue compartido en la cuenta de Instagram del orgulloso padre. Hace unas semanas Charry dijo que aún no habían decidido cómo llamarlo porque finalmente no llevaría el nombre de un astro del fútbol.

“Ya no va Cristiano porque como saben era en honor de Cristiano Ronaldo y como se fue del Manchester United y se ha portado mal, y mi esposo es súper fanático del Manchester pues ya no será Cristiano”, bromeó Charry en una entrevista reciente.

Tanya había revelado en exclusiva a People en Español que estaba esperando su primer hijo. En esa oportunidad, la colombiana de 48 años confesó a la revista que su sueño más anhelado era convertirse en mamá y que le rogaba a Dios por el bebé que ya ha llegado a su vida.

La periodista se sometió a un proceso de fertilización in vitro y vivió su embarazo “de la mano con Dios”. En noviembre de 2022 su esposo Sebastián Jiménez y ella revelaron que esperaban un varón.

En las últimas semanas, Charry compartió su avanzado embarazo en Instagram y pidió a su hijo que ya llegara al mundo. Y así fue, porque ahora el bebé está aquí y todos están felices y emocionados. “Apúrate baby Jiménez que te estamos esperando… ¡39 semanas y 7 libras! Es del tamaño de una patilla (watermelon) mediana”, escribió Charry en una publicación en redes sociales.

Al darse a conocer la noticia del nacimiento de Bruno Sebastián varios artistas e internautas reaccionaron y enviaron mensajes de felicitaciones a la familia Jiménez Charry por la llegada del tan esperado nuevo integrante.

El esposo de Tanya ya tenía una hija antes de casarse con ella, su nombre es Zoe. La colombiana ha sido una figura importante en la crianza de la pequeña porque la pequeña perdió a su madre hace unos años.

En reiteradas oportunidades Charry ha dejado ver la conexión especial que tiene con Zoe, incluso ambas estaban de acuerdo con algunos posibles nombres para el bebé. Ahora la familia Jiménez Charry tiene “a la parejita”, una niña y un niño.

