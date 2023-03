Chiquibaby exclusiva después del accidente: “Estoy siguiendo las indicaciones del médico”

En reposo y con una rodillera, así se encuentra Stephanie Himonidis, a quien todos conocemos como Chiquibaby, después del accidente que sufrió en la nieve esquiando. En exclusiva la propia presentadora y periodista nos dio detalles del accidente, su situación actual y si deberá entrar a cirugía.

“Me siento bien, gracias a Dios, me quedé con ganas de esquiar más honestamente“, nos dice desde su hogar en Miami. Es que el accidente sucedió en el primer día, mientras recibía instrucciones del profesor que había contratado, y terminó en emergencias después de una caída.

Chiquibaby sufrió un accidente esquiando en Vali. Foto: Stephanie Himonidis

“El profesor que iba conmigo me dijo: ‘frena aquí’, me iba a dar una indicación, pero a la hora de frenar le di a la izquierda, pero lo di un tanto duro porque iba en inclinación, y le di muchas fuerza a la rodilla y escuché un ‘crack’ antes de caerme, ya cuando me caí sentí mucho dolor… Pensé en un momento, me fracturé, pero cuando vi que tenía movilidad, pensé que no”, nos cuenta Chiquibaby.

Stephanie, junto a la pequeña Capri Blu, se tomó unos días de descanso en la nieve con un grupo de amigos, entre ellos Adamari López, Alaïa, Karla Monroig, Tommy Torres y su hija Amanda, Carlitos Pérez, entre otros. Pero el primer día, el rumbo de la diversión tuvo un revés, luego del accidente.

Chiquibaby nos explicó también que esta no era la primera vez que esquiaba, de hecho nos aseguró que lo hace bastante bien, pero que la montaña en al que estaba, aunque le habían dicho que era para principiante, lo cierto es que no.

“Siendo honesta, había llovido, ese día no estaba buena la nieve, y estando así tienes que controlar un poquito más. Y me cuentan que estas montañas, que era la primera vez que yo iba a Vali, que las montañas para principiantes en verdad no lo son, casi casi es como intermedio“.

Sin embargo, mientras hace reposo, intenta ponerle humor a la situación: “Mala pata. Como siempre, yo lo estoy tomando con mucho optimismo, a estar relajadita unas semanas más… Lo malo es que soy muy activa y no poder manejar o hacer ejercicio me tiene con los pelos de punta (risas)”.

¿Qué sigue para Stephanie?… “Tengo que esperar a lo que me diga el doctor sobre el MRI que me hicieron, pero por lo pronto está dañada (la rodilla). Tengo una rodillera, que la tengo que traer la mayoría del tiempo, y hacer ejercicios para agarrar fuerza”, nos dice.

Una vez que tenga los resultados de los estudios, Chiquibaby nos dice que se verá el grado del daño en su rodilla y si tiene o no que someterse a una cirugía o siguiendo algún tipo de terapia es suficiente.

Lo positivo de todo esto, es que dice la periodista que quien más disfrutó lo sucedido fue Capri Blu, porque al no poder hacer otra actividad, se la pasaron más tiempo juntas.

Chiquibaby sufrió un accidente esquiando en Vali. Foto: Stephanie Himonidis

NO TE PIERDAS ESTAS OTRAS HISTORIAS:

-Chiquibaby cumple sueño de su juventud con la linda decoración de su casa por Navidad

-Adamari López invita a Chiquibaby a su casa y le dedica hermosas palabras por Thanksgiving

-Chiquibaby festeja su cumpleaños sintiéndose más joven que nunca