Cosas que nunca debes poner en tu lavadora

By Pang-Chieh Ho

Cuando estaba creciendo, mi idea de lo que no debería ponerse en la lavadora a menudo venía en forma de una intervención de último segundo. Es decir, gritos urgentes por parte de mis padres cuando estaba a punto de meter una de sus delicadas piezas de ropa directamente en la lavadora.

Aunque nunca ocasioné un verdadero desastre al lavar la ropa, tampoco nunca pude entender en realidad lo que estaba prohibido meter en la lavadora. Para evitar que tanto tú, como yo, pongamos en la lavadora algo de lo que después podamos arrepentirnos, estos son los artículos que, según los expertos, debes evitar.

Cuero, ante, seda y lino. Todos estos son artículos que deben lavarse en seco y no lavarse en máquina, para proteger la tela, dice Sarah Armstrong, gerente de marca de nuevos productos del fabricante de electrodomésticos Maytag.

Zapatos. Los zapatos de cuero, lana, terciopelo, seda y con suela de corcho o cualquier tipo de decoración se dañarían si los metes en una lavadora, dice Sarah.

Es posible que tampoco sea una buena idea lavar tus zapatos especiales para correr en una lavadora, los adhesivos y el pegamento de los zapatos podrían despegarse o deformar su estructura, dice Rich Handel, quien dirige las pruebas de lavadoras en CR, y su experiencia profesional ha crecido gracias a años de ser la persona designada para lavar la ropa en su hogar.

Almohadas viscoelásticas. Es posible que se destruyan si se lavan en una lavadora, dice Nelly Martínez, gerente de marca de la empresa de electrodomésticos Whirlpool. Hay otras almohadas que generalmente sí se pueden lavar a máquina, pero siempre debes revisar primero la etiqueta para las instrucciones de lavado.

Gorras de béisbol. Lo mejor es lavarlas a mano y secarlas al aire libre para ayudar a preservar su color y su forma, dice Sarah.

Cierres abiertos. Debes abrochar los cierres de tus prendas para evitar que se enganchen o se enreden en tu ropa.

Artículos cubiertos con pelo de mascotas. La mezcla de agua y pelo de mascota puede ocasionar grumos que se adhieren a los lados del tambor de la lavadora y obstruyen las bombas de drenaje.

El pelo de las mascotas puede ser bastante difícil de eliminar. Aquí están nuestros consejos sobre cómo eliminarlo de tu cama.

Artículos cubiertos de polvo, tierra y otras partículas. El exceso de suciedad y arena pueden desgastar otras telas. El polvo, la harina, el polvo de cal y la leche en polvo, entre otros, pueden acumularse en las partes internas de la máquina y ocasionar daños. Asegúrate de sacudir la ropa lo mejor que puedas antes de colocarla en la lavadora.

Ropa manchada con líquidos inflamables. No laves nada que se haya mojado o manchado previamente con gasolina, disolventes de limpieza en seco, aceite vegetal o de cocina, u otras sustancias inflamables o explosivas. Esto es porque emiten vapores que podrían ocasionar un incendio o explotar, según la compañía de electrodomésticos LG.

Esto incluye poner vodka en la lavadora para eliminar los malos olores de la ropa. El alcohol, aunque es un gran desinfectante, es altamente inflamable, dice Rich. En su lugar, si deseas eliminar los olores de tu ropa, esto es lo que sugiere.

Además, siempre debes vaciar los bolsillos antes de poner tu ropa en la lavadora. Cosas como monedas, bolígrafos o lapiceros, y sujetapapeles pueden dañar la ropa y la lavadora.

Sí, yo sé, la mayoría de ustedes ya lo saben, pero se sorprenderían saber la cantidad de veces que las personas olvidan este paso.

Sin embargo, hay ciertas cosas que sí puedes poner en la lavadora si lo haces con mucho cuidado.

Lana y cachemira. Revisa primero la etiqueta para ver si se puede meter en la máquina. Si es así, es posible que prefieras utilizar un ciclo de lavado delicado o de agua fría, y voltear la ropa al revés para evitar que se formen pelusas o bolitas, dice Rich.

Rayón o seda artificial. Se puede lavar, pero se recomienda un ciclo delicado, dice Ken Rudolph, director de administración de productos para el cuidado de la ropa en la empresa de electrodomésticos GE.

Artículos impermeables. Para artículos impermeables, resistentes al agua y voluminosos, se recomiendan ciclos para prendas voluminosas o delicadas. El usar otros ciclos puede desequilibrar la carga durante el ciclo de centrifugado, lo que puede provocar que la lavadora vibre de forma excesiva, dice Ken.

También es mejor no mezclar artículos impermeables y no impermeables en una lavadora.

Cobijas pesadas. Si bien algunas cobijas y mantas pesadas se pueden lavar a máquina, Nelly recomienda no lavarlas si están hechas con cosas como arena, arroz o frijoles.

Artículos con accesorios de metal. Los sujetadores o sostenes con varillas, las hebillas de los cinturones y los botones de metal pueden dañar la máquina u otros artículos en tu carga de ropa. Por lo tanto, asegúrate de remover las piezas de metal o de ponerlas dentro de una bolsa de malla para lavandería o en una funda de almohada.

Artículos pequeños y livianos. Coloca prendas como calcetines para bebés y medias de nylon en una bolsa de malla para que no se enreden.

Ropa delicada. Puedes poner las prendas más delicadas como los fondos, la ropa interior y las camisetas dentro de una bolsa de malla. Voltéalos de adentro hacia afuera.

Y como regla general, siempre es más seguro seguir las instrucciones de lavado en la etiqueta de cada prenda y revisar el manual del propietario de la lavadora para que te guíe antes de que decidas meter algo en la lavadora, dice Rich.

