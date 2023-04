El Turco Mohamed aclara que se ausentó de Pumas porque estaba resolviendo temas de divorcio, además de su cumpleaños

El nombre de Antonio ‘Turco’ Mohamed es de lo que más se habla en todo el entorno de unos Pumas de la UNAM que lejos de grandezas del pasado, se encuentran hundidos en la Liga MX.

Pero la esperanza de una fanática universitaria cansada de perder se comenzó a desvanecer luego que el entrenador se fuera a Argentina a celebrar su cumpleaños, dejando a un lado al club en el partido contra Gallos Blancos de Querétaro de la jornada 13 del Torneo Clausura 2023.

Ahora para ESPN, el Turco Mohamed explicó que no dejó tirado al equipo y que incluso le propuso a la plana mayor de Pumas ser presentado luego que resolviera varios asuntos importantes personales, entre ellos la celebración de su cumpleaños.

“Yo les dije que tenía un tema personal que tenía que resolver. Estaba en un tema del divorcio, que tenía que firmar cosas, estaba en Estados Unidos cuando me llamaron (…) Justo esa semana caía mi cumpleaños y les dije que esa semana no podía estar: ‘si ustedes quieren contratarme yo estoy a partir de este lunes (ayer)'”, contó el también ex jugador argentino en el programa Fútbol Picante.

Pero la urgencia de la directiva de la UNAM fue tanta que lo convencieron de viajar a México para ser oficialmente presentado como nuevo entrenador del equipo.

“Esto estaba hablado desde antes”, subrayó el Turco Mohamed sobre su ausencia en Pumas, tan criticada en el entorno del club.

El Turco Mohamed como un general al frente de Pumas

Esta semana el Turco Mohamed se puso al frente de las Pumas de la UNAM con los entrenamientos diarios, aplicados específicamente para recobrar la moral de una plantilla hundida y que no supera la destitución de su anterior entrenador Rafa Ramos del Río.

