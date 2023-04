Jessica Rodríguez de ‘Despierta América’ encendió las redes con un bikinazo

Desde un destino paradisiaco y con una pose digna de modelo, la presentadora de televisión Jessica Rodríguez presumió la figura de infarto con la que cuenta y, de paso, conquistó las redes sociales. ¿Cómo reaccionó el público? Sigue leyendo para enterarte.

Fue a través de su cuenta oficial en Instagram que la conductora de ‘Despierta América’ dio una probadita de lo vivido durante su escapada a Puerto Rico, específicamente al Bosque conocido como “El Yunque”.

En el carrusel de imágenes que publicó, Jessi Rodríguez lució despampanante enfundada en un diminuto bikini estampado que combinó con con la naturaleza. Y es que la famosa posó muy sonriente sentada desde una roca, rodeada de la flora endémica de la región.

Cabe recalcar que dentro de las postales, la famosa se dejó ver disfrutando de una imponente cascada en la que compartió varias risas junto al grupo de amigas con el que se embarcó en dicha aventura.

No pasó mucho tiempo antes de que la sección de comentarios se llenara de piropos hacia Rodríguez, dentro de los que destacan: “Mírenla”, “Muy guapa”, “Mi ciudad que la disfrutes mucho”, “Bellísima, disfruta tus vacaciones”, “Hermosa locación y hermosa tú”, “Cada día más bella”, “The hottie with the body”, son algunas de las respuestas que se leen en la red.

Sin embargo, esta no es la primera vez que la compañera de Francisca Lachapel, Raúl González y Alan Tacher se vuelve el tema de conversación en redes sociales gracias a sus looks.

Ha sido justamente gracias a esta escapada a Puerto Rico donde Jessica Rodríguez ha regalado una que otra cátedra de estilo con sus modelitos. El más reciente se trató de un outfit playero compuesto por unos pantalones tejidos en color beige que acompañó con un croptop azul de mangas abultadas; a esta combinación agregó sandalias, una pañoleta y gafas de sol.

Seguir leyendo:

• Francisca y Jessi Rodríguez confiesan que son ¡celosas!

• Jessi Rodríguez de ‘Despierta América’: Novia de día, Top Model de noche

• Jessi Rodríguez íntima: “La oportunidad se la dan a la persona que en realidad se la merezca”