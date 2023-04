No más peleas de Fernando Ortiz: el entrenador de las Águilas del América promete comportarse en la Liga MX

El argentino Fernando Ortiz, entrenador de las Águilas del América, prometió este miércoles controlar sus emociones para no volver a protagonizar peleas como la del pasado sábado ante su compatriota Nicolás Larcamón, técnico del León.

“No es la imagen que quiero dar como entrenador. No va a volver a ocurrir. Tendré que aprender a controlar las emociones personales. Esto es experiencia y va a quedar dentro del campo de juego”, explicó el estratega de 45 años.

Por fin hay un video. Y así fue, Fernando Ortiz es quien le rompe la playera a Nicolás Larcamón.



¿Por qué no existe una toma de TV? pic.twitter.com/KnTtSJGTUc — Alfredo González ⚽ (@AlfredoGL15) April 3, 2023

Ortiz fue expulsado en el duelo del pasado sábado en el empate 2-2 entre América y León, en la decimotercera jornada del torneo Clausura 2023, por pelear con Larcamón.

Según el entrenador de las Águilas, el equipo más ganador de México con 13 títulos de liga, su molestia con Larcamón fue porque el técnico del León insultó a su madre, que falleció hace un año.

Fernando Ortíz reaccionó de esa manera porque Nicolás Larcamón insultó a su mamá (que falleció hace algunos meses), mientras que el Tano le recordó los 5 goles que le metió en el Azteca… Grandes diferencias entre uno y otro pic.twitter.com/PO75Jf4mTl — Roberto Haz (@tudimebeto) April 2, 2023

La batalla con Larcamón le costó a Ortiz no sólo salir expulsado en el encuentro, sino un castigo de dos partidos de suspensión, por lo que regresará al banquillo del América hasta el 22 de abril, cuando su equipo reciba a los Pumas UNAM en la penúltima jornada de la fase regular del Clausura.

“He hablado poco con la directiva de lo que pasó, pero es algo que no tiene que ocurrir. Cuando un entrenador está afuera por expulsión duele en cualquier equipo. Estoy tranquilo con el cuerpo técnico que tengo porque va a dirigir como si yo estuviera en el banco. Ahora debo aprender de lo que me sucedió y que no vuelva a suceder“, reiteró el antiguo defensa del Boca Juniors. Nicolás Larcamón iba en busca de Fernando Ortiz y fue detenido por un jugador de América. En la rampa, Tano se quita el saco.



Vaya polémica en el Azteca. pic.twitter.com/W6MAOPWJkz— Alfredo González ⚽ (@AlfredoGL15) April 2, 2023

El primer partido que Ortiz se perderá será el de este sábado, cuando el América reciba en el Estadio Azteca a los líderes Rayados del Monterrey en la decimocuarta jornada del Clausura; el segundo será una visita al Cruz Azul en la decimoquinta fecha.

“Al principio o al final del torneo teníamos que enfrentar a los Rayados y ahora vienen al final. Enfrentarlos implica tener la misma concentración como si fuera la primera fecha“, afirmó el argentino, que tiene al América en el cuarto lugar.

