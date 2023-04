Futbolista de los Xolos de Tijuana se pronuncia ante mal momento del equipo: “Siento mucha vergüenza”

El futbolista chileno de los Xolos de Tijuana, Joaquín Montecinos aseguró sentir mucha vergüenza tras el mal momento que está pasando el equipo en la Liga MX. Las declaraciones las hizo en entrevista exclusiva con Mediotiempo, en donde también aseguró que esperaba estar en otra posición y poder luchar para lograr grandes cosas.

“A mi me contrataron para pelear campeonatos, para jugar liguillas y eso no ha sucedido. Cuando peleas el descenso es porque fracasaste en el torneo y eso me duele mucho; tengo dos torneos y medio y no he podido pelear liguillas y sí el descenso, y me da mucha vergüenza“, dijo en la citada entrevista.

Joaquín Montecinos es hijo de Cristian Montecinos, quien en la década de los 90 jugó para equipos importantes en la Liga MX como Cruz Azul, Necaxa, Puebla y Santos Laguna. El futbolista señaló que con Ricardo Valiño tuvo muy pocas oportunidades y ahora con la llegada de Miguel Herrera sufrió una lesión que no le ha permitido volver a ganarse la titularidad.

“La verdad siento vergüenza, por más que no haya descenso siento como que descendí“, reiteró el futbolista chileno de 27 años. “Mientras haya posibilidades yo voy a seguir luchando hasta el fin, yo siempre he sido un guerrero“, prosiguió en el diálogo con Mediotiempo.

Cabe señalar que a pesar de los malos resultados, los Xolos de Tijuana aún tienen la posibilidad de meterse en la Liguilla, puesto que estarán buscando en los últimos cuatro partidos del Torneo Clausura.

