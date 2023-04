Temporada de impuestos 2023: qué pasa si no puedes pagar tu deuda con el IRS

La temporada de impuestos 2023 inició el pasado 23 de enero en Estados Unidos y a medida que se va acercando su fecha de culminación para este 18 de abril, muchos contribuyentes tienen dudas sobre el pago de sus impuestos y la posibilidad de ser multados.

Lo importante que deben saber los contribuyentes es que se puede solicitar una extensión para presentar la declaración al IRS antes de la fecha de límite, no obstante, si sobrepasa ese día y debe impuestos sobre los ingresos, lo más probable es que la entidad penalice con el 5% por cada mes que no se ha pagado, más los intereses, esto también aplica para los inmigrantes que trabajan en el país y no presenten su declaración.

Ahora bien, muchos contribuyentes se podrían estar preguntando de dónde sacar el dinero para pagar las deudas al IRS, en este caso, existen varias opciones que se pueden emplear.

En primer lugar, se puede optar por hacer una Oferta de Compromiso (OIC), este es un acuerdo en el que llega el IRS y el contribuyente para liquidar la deuda por menos del monto total. Aunque es una solución viable, la entidad accede a estas medidas sólo si el contribuyente tiene estos escenarios:

-Pagar completo al IRS causaría una “dificultad económica” o sería “injusto”.

-Ya hay dudas sobre el monto de la obligación tributaria.

-No cuenta con los ingresos suficientes para pagar el monto total.

-Casos excepcionales como: problemas de salud, venta de activos para pagar facturas, quedarse sin dinero para gastos básicos.

La segunda alternativa que el contribuyente puede hacer es pagarle a plazos al IRS, se calcula que cerca de 2.5 millones de estadounidenses llegan a este acuerdo para pagar sus deudas. Esta opción requiere de ciertos requisitos y es necesario tomar en cuenta que las tasas de interés usadas por la entidad para los pagos tardíos son de 6% pero puede cambiar.

La tercera y última es pagar la deuda del IRS con la tarjeta de crédito, préstamos bancarios o hipotecarios. Para los contribuyentes interesados en esta opción también se recomienda proveedores externos que den facilidad al uso del crédito para pagar la factura de impuestos, como por ejemplo la Corporación de Pagos Oficiales.

