Camilo y Evaluna muestran fotos inéditas de Índigo en su primer cumpleaños

Camilo Echeverry y Evaluna Montaner son una de las parejas jóvenes más sólidas del mundo del entretenimiento. Esta semana celebraron el primer cumpleaños de su primogénita Índigo y compartieron un emotivo video con fotos inéditas de la niña.

En el material audiovisual compartieron imágenes del desarrollo del embarazo de Evaluna y de lo que ha sido el primer año de vida de la pequeña junto a ellos.

“Querida Índigo… quiero que sepas que he decidido no tomarme en serio el hecho de que esquives algunos de mis besos, porque, probablemente, mis bigotes sean demasiado para esa carita nueva que tienes y que hasta el día de hoy no ha tenido puchero de tristeza”, se escucha decir a Camilo a principio del video.

Como un gran equipo aparecen ambos cantantes en el clip, demostrando que la crianza de los hijos es una aventura en pareja. En la narración del clip dice Camilo que van a estar al lado de la pequeña sintiendo cada emoción importante.

“Si algo no queremos ser es esos papás que quieren proteger a sus hijos de las tristezas, de la rabia, no. Nosotros queremos que sientas lo que sea que tú quieras sentir, que la vida te impacte. Lo que sí te prometemos es que vamos a estar a tu lado sintiendo contigo”, agregó.

En una de las imágenes que han compartido en el video se puede ver a ambos padres junto a la pequeña Índigo en un jardín y se deja ver rápidamente el rostro de la pequeña. Esto no ha pasado por alto a los internautas que se desbordaron de amor comentando que la pequeña es “idéntica” a Evaluna.

Camilo y Evaluna decidieron no mostrar el rostro de la pequeña hasta que ella tenga potestad en decidir si quiere o no quiere aparecer en las redes sociales de sus padres, pero en esta publicación los fans se las arreglaron para captar la caraca de Índigo.

Los cantantes han estado envueltos en varias polémicas, entre ellas, una sobre su hija. Hace unos meses se rumoró que supuestamente querían que Índigo creciera con género no binario, sin embargo, la pareja desmintió esa información.

“Respetamos profundamente a las personas que toman esta decisión (reconocer a sus hijos como no binarios), pero no es nuestro caso. Sacaron de contexto unos videos de entrevistas donde nos referíamos a Índigo de manera neutral porque hasta el día que nació nunca supimos su sexo porque nunca hicimos ecografías”, señaló Camilo en ese momento.

***

Sigue leyendo:

– Ricardo Montaner estalla contra el show de Univision “Despierta América” | VIDEO

– Despierta América muestra a Índigo la hija de Camilo y Evaluna

– ¿Evaluna Montaner está embarazada de nuevo? Lo que se sabe hasta el momento