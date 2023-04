Danna Paola llora de emoción al contar que conoció en persona a Katy Perry y la reconoció | FOTO

Danna Paola tiene miles de fanáticos, pero a su vez, ella también es admiradora de otras estrellas. Esta vez, la cantante mexicana sorprendió al compartir en una transmisión en vivo, que no pudo evitar llorar al conocer personalmente a Katy Perry.

La intérprete de “Mala Fama” narró en un video que compartió en sus redes sociales, cómo fue su experiencia al conocer a la artista californiana y reveló a sus seguidores que la reconoció.

A través de una transmisión en vivo a través de su perfil personal de Instagram, Danna Paola calificó como una inigualable experiencia, su encuentro con la cantante que ha admirado toda su vida.

Lo anterior ocurrió durante un meet & greet que la cantante californiana tuvo con sus fanáticos al finalizar un concierto en las Vegas, Nevada.

“Si hay una persona de la que he sido fan siempre, este sentimiento de ser fan y conocer a tu ídolo es algo que hoy me pasó y entré en shock”, dijo.

“Acabo de conocer a Katy Perry y es que no lo puedo creer, lo tengo que expresar porque es algo hermoso y para ponerles un poco el contexto de mi sentimiento es que como artista saber que le puedes cambiar la vida a alguien es algo súper lindo y yo por eso les agradezco tanto su amor, su entrega y la verdad es muy heavy tener llorando a alguien frente tuyo”, agregó.

Danna Paola dijo a Kate Perry que era su inspiración

Cuando Danna Paola estuvo frente a frente a Katy Parry, le confesó que era su inspiración, sin embargo, la mexicana se quedó sin habla cuando su artista favorita la reconoció.

“Yo no lloré, de hecho yo me quedé perpleja, estaba tratando de hablar y sólo lo dije: ‘Eres mi inspiración’ y me dijo: ‘Tú eres una artista, lo recuerdo’, entonces lloré, Pepe mi manager estuvo grabando”, dijo.

“Yo estaba cag$%#. esta experiencia en mi vida la había vivido. Katy Perry es la única persona que me ha hecho sentir esto en la vida”, reconoció la cantante, y desde luego que se tomó la foto del recuerdo con ella.

