Bárbara de Regil revela que trabajó como mesera para salir adelante con el embarazo de su hija

Invitada para participar en el podcast “El rincón de los errores”, Bárbara de Regil confesó que antes de lograr convertirse en actriz primero tuvo que sobreponerse a múltiples problemas durante su juventud, entre ellos la dificultad de salir adelante con un embarazo y sin el apoyo de su pareja.

La presentadora del espacio, Marimar Vega, y el psicólogo Efrén Martínez, lograron que la mujer de 35 años expresara sus sentimientos con relación a las duras etapas experimentadas cuando siendo prácticamente decidió dejar a su madre por la severidad con la cual la trataba.

“Cuando tenía entre 8 y 11 años mi mamá era de mano dura, que no está mal. Hoy en día, la amo y es mi mejor amiga, pero me fui a vivir con mi papá a Acapulco, y resultó uno de los peores errores que he cometido en mi vida, o no, porque gracias a eso soy quien soy”, señaló.

De acuerdo con la también modelo el hecho de permanecer sola prácticamente todos los días, la llevó a cometer graves equivocaciones que la dejarían marcada de por vida, como fue el hecho de haberse convertido en pareja de un sujeto mayor que ella, el cual una vez que la embarazó se desentendió de la niña que esperaban.

“Me pasó de todo lo que le puede pasar a una niña que anda sola en la calle. Me trataron de hacer cosas, me hicieron cosas, me cortaba, me dio anemia, me embaracé, empecé a andar con chavo que me llevaba 10 años. Yo tenía 15 años, me daba la vuelta, era DJ, todo mal”, rememoró.

Ante el rechazo de su padre cuando se enteró de su embarazo, a Bárbara no le quedó más remedio que regresar a la Ciudad de México, donde sólo consiguió empleo de mesera.

“Embarazada y con anemia me regresé a México. Mi papá me dejó de apoyar, fui mesera para tener dinero, mi embarazo fue de alto riesgo y mi abuelita quien me apoyó siempre se fue al cielo”, mencionó.

El único motor que siempre impulso a la actriz fue su hija, a quien en la actualidad disfruta al máximo.

“Definitivamente creo que Mar me salvó. Y se lo he dicho muchas veces: ‘tú me salvaste’, porque me embaracé y por ella quise trabajar, salir adelante y tener dinero para darle una escuela buena”, concluyó.

