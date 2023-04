Horóscopo Chino semanal: esto te deparan los astros del 10 al 16 de abril 2023

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2023 corresponde al Conejo de Agua por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

Conoce lo que le depara a tu destino esta semana con el horóscopo chino y escucha el consejo de los astros. Estas son las predicciones del horóscopo chino para la semana del 10 al 16 de abril del 2023.

Recuerda, si naciste en enero, tu animal será el de un año antes de tu nacimiento.

Rata (2020, 2008, 1996, 1984, 1972, 1960, 1948, 1936, 1924)

Una semana para estar muy atento, atenta, a las señales, pediste a la Divinidad que te diera estos mensajes para tomar decisiones con respecto al trabajo, a tu futuro laboral, a tu futuro profesional, bueno, pues están por revelarse y a través de ellas comenzar a replantar tu vida. toma con calma cada paso que tengas que dar, no te precipites, piensa dos veces antes de caminar un sendero nuevo y después de haber tomado el tiempo adecuado para la reflexión entonces sí, muévete, ve tras ese nuevo destino y esas nuevas metas que tanto deseas alcanzar. Tienes que estar en calma, la economía mejorará, a paso lento, pero constante y podrás saldar las deudas que has cargado ya por largo tiempo. Una semana para hacer una pausa muy necesaria en cuestiones de amor, ahí también es necesario reflexión, pero sobre todo sinceridad contigo mismo, contigo misma, y después de esa sinceridad tomar decisiones.

Buey (2021, 2009, 1997, 1985, 1973, 1961, 1949, 1937, 1925)

Hoy entenderás el comportamiento de familiares cercanos, antes no habías podido ver el porqué de su comportamiento, pero revelaciones de secretos vendrán a ti y el entendimiento con ello. Guarda la calma, ten a la mano el perdón y así tu alma sentirás descanso y no harás más corajes con estos familiares. Estarás pasando por momento de crecimiento laboral, más responsabilidades, pero tranquilo, tranquila, que tienes la capacidad para estar en ese nuevo lugar, solamente tienes que recuperar la seguridad en ti. En el amor la confianza se afianza y con ella la comunicación vuelve a ser fluida y transparente, por fin todo recobra la calma con tu pareja y eso te da de nuevo estabilidad en cuestiones personales. En la salud espera buenas noticias, pero no por eso debes de dejar de cuidar tu cuerpo físico.

Tigre (2022, 2010, 1998, 1986, 1974, 1962, 1950, 1938, 1926)

Vivir sin miedo es tu encomienda para esta semana, tienes que comenzar a recuperar la confianza en ti y en cada uno de tus actos, entender que lo que paso antes no quiere decir que se repita, loe errores vienen para aprender de ellos y tener más seguridad, has uso de la experiencia y los miedos desaparecerán. Esta jornada es para no quedarte atrás en cuestiones de trabajo, dar un giro a tu manera de hacer las cosas y poner de nuevo toda tu energía en tus deberes, tienes que hacer para que de nuevo tus superiores pongan la mirada en ti y si tienes un negocio propio accionar para que siga el crecimiento, solo así la economía comenzara su mejora. Semana perfecta para recobrar el camino a la espiritualidad y comenzar a cuidar el alma y las emociones. Tu salud física recobra su fuerza y su vitalidad, tienes todo a tu favor para seguir avanzando.

Conejo (2023, 2011, 1999, 1987, 1975, 1963, 1951, 1939, 1927)

Estos días tu astucia será de gran ayuda para salir de baches que tienen que ver con lo laboral, tu pensamiento rápido tendrá las soluciones adecuadas para cada obstáculo o prueba que te pongan en lo profesional y gracias a esto pondrán atención a tu talento y capacidades, es una semana para poner la primera piedra al crecimiento en todo lo que se refiere al trabajo. Esta jornada cuida las respuestas que das a tu pareja, la humildad es muy necesaria en el amor, la prudencia es lo que te puede salvar una relación que se está sosteniendo con pinzas, el amor aún existe, pero sí, solo y solamente dependerá de ti que siga siendo. En la salud hay progreso para bien en dolencias y molestias, ten calma y disciplina en tus tratamientos médicos y al terminar la semana sentirás mejoras muy grandes.

Dragón (2012, 2000, 1988, 1976, 1964, 1952, 1940, 1928)

Guarda la calma y respira profundo, más vale actuar desde la tranquilidad y desde la mente fría porque cuando te sale ese fuego interno no hay quien pueda pararlo. Es una semana importante para tomar decisiones que tienen que ver con el amor de pareja, ya sea para seguir creciendo con él, con ella, o para poner una pausa y hacer las reflexiones necesarias, sabes bien que necesitas espacio pues mucho de lo que pasa no te gusta ni te lleva a la calma o al equilibrio que buscabas. En todo lo que se refiere a lo laboral sigues creciendo, el movimiento es constante y perfecto, sigue así, las personas que te rodean en el trabajo, tu equipo, quien está a tu lado, solo tiene para ti buenos pensamientos, pero sobre todo seguir haciendo por apoyarte. En todo lo que tiene que ver con la salud no descuides tu alimentación, no descuides tu descanso, si tu cuerpo físico esta fuerte, tu mente y tu alma estarán perfectos para seguir avanzando.

Serpiente (2013, 2001, 1989, 1977, 1965, 1953, 1941, 1929)

La familia será tu prioridad esta semana, mucho que charlar, mucho que aclarar, mucho que tiene que desahogarse para seguir en comunicación, en comunión, en confianza, se noble, sé sincero, sincera, pero sobre todo comprensivo, comprensiva, desde ahí, desde esa emoción se podrán resolver todos los malentendidos, disgustos y tristezas, si actúas con el corazón al finalizar la semana la familia volverá a ser la de antes, esa unida y feliz que siempre fue. Es una semana para hacer un replanteamiento en todo lo que tiene que ver con el dinero, no hacer gastos innecesarios y comenzar a mirar el futuro económico, llegó el momento del ahorro y esto solo lo lograras recortando gastos. Existe la posibilidad de un nuevo lugar de trabajo, puede haber llamadas o mensajes para entrevistas laborales, no lo pienses tanto y acude a ellas, quizá ahí este lo que tanto deseas hacer.

Caballo (2014, 2002, 1990, 1978, 1966, 1954, 1942, 1930)

Cuida tus reacciones, puedes ser demasiado timorato o agresivo, tus cambios de humor esta semana pueden estar dando unos giros muy sorprendentes y eso no te dejara muy bien parado o parada, así que piensa bien antes de hablar, ni te excedas, ni te dejes, es tiempo de encontrar un balance. Esta jornada la vida te dará la posibilidad de un cambio radical, este puede ser desde un cambio de ciudad, de trabajo, encontrar el verdadero amor o hasta alguna ganancia económica inesperada, pero lo que pase lo tienes que tomar, este tipo de oportunidades no se presentan tan seguido en la vida, lo pediste lo conceden. El Universo, la Divinidad, siempre escucha. Estos días la salud física comienza su recuperación, la vitalidad de nuevo esta completa y con ella la posibilidad de seguir creciendo en todos los sentidos, es cuestión de que tomes la decisión.

Cabra (2015, 2003, 1991, 1979, 1967, 1955, 1943, 1931)

Despierta, abre los ojos, llegó el momento de mirar más allá, las posibilidades que tiene la vida son abundantes y ya no te puedes quedar en la conformidad, busca nuevos horizontes, nuevas oportunidades, nuevos lugares, es tiempo de moverse y crecer, es tiempo de salir de la zona de confort, tienes la inteligencia, la capacidad y la energía para hacer de esta semana una semana de grandes posibilidades para tu presente y futuro. Esta jornada es ideal para el romance, el amor está en el aire y la felicidad en charola de plata. En todo lo que se refiere a la salud es importante no descuides una vez más el estómago, los intestinos, no permitas que el estrés por el que pasaste en semanas pasadas siga haciendo mella en tu organismo, pon atención a esas molestias y la recobraras la vitalidad y la fuerza al cien.

Mono (2016, 2004, 1992, 1980, 1968, 1956, 1944, 1932)

Es una semana para cuidar tu dinero, hacer un ahorro, una inversión, no prestar, pero sobre todo no gastar en cosas que no necesites. Son días perfectos para hacer avances en proyectos o planes que tengas para tu negocio, pero si trabajas en una empresa o en una oficina hay reconocimientos importantes que servirán para comenzar a crecer ahí, no te sorprenda que tu trabajo sea puesto como ejemplo para los demás. Esta jornada es importante no dejes de estar al pendiente de los padres o abuelos, necesitarán tu guía tu consejo, necesitarán ser escuchados, tomados en cuenta. Cuidado con el pasado, puede regresar a sacudir este presente que tanto te ha costado mantener en equilibrio en lo emocional, mental y físico.

Gallo (2017, 2005, 1993, 1981, 1969, 1957, 1945, 1933)

Que nada detenga tu paso, seguramente estas agotado, agotada, mental y físicamente, pero tu fuerza interna en más grande que cualquier cosa, no sucumbas estas a punto de llegar a la meta que tanto soñaste. Puedes tener obstáculos y hasta sabotajes para lo que ahora labras, pero sé más inteligente y dale la vuelta a los obstáculos que se te presenten esta semana, con paciencia y tolerancia verás que al finalizar la jornada todo se despeja y sentirás calma, el estrés se esfuma y la meta está a la vista. En todo lo que se refiere al amor son grandes días, sentirás apoyo incondicional de tu pareja y el consejo que venga de su boca te dará certeza y claridad.

Perro (2018, 2006, 1994, 1982, 1970, 1958, 1946, 1934)

Se te pueden presentar algunos conflictos con colegas, pero nada que no puedas superar o controlar, tu gran fuerza siempre te lleva al camino de regreso y tu gran capacidad negociadora te lleva siempre a encontrar soluciones para que todos queden contentos con las decisiones. La economía mejora notablemente y podrás solventar todos los gastos que día a día lleguen, puedes tener dinero inesperado, como bonos, aumentos de sueldo, ganancias en algún juego de azar. Tienes días importantes para fortalecer el amor de pareja y poner orden los nuevos planes familiares. En la salud recuperas tu fuerza después de días de debilidad, ocupa bien esta fuerza.

Cerdo (2019, 2007, 1995, 1983, 1971, 1959, 1947, 1935)

Necesitas dejar de trabajar tanto, esta semana es un buen momento para bajarle al nivel laboral y distraerte con amigos, con familia, con aficiones, necesitas un descanso mental y físico, porque si sigues con la misma intensidad y no cuidas de tu cuerpo tarde o temprano sentirás alguna molestia física por no detenerte a tiempo. Pide vacaciones, no es necesario que salgas de viaje, lo que, sí es necesario, es que te detengas y le bajes a la intensidad. Delegar está bien, siempre es importante soltar y entender que alguien más puede hacerlo igual de bien que tú, confía. Cuida de tus huesos, estos pueden darte alguna molestia esta semana, ponles atención, estos dolores solo pueden ser parte de un proceso de desvalorización que solo está en tu mente, por eso te cuesta tanto delegar responsabilidades.