La carta de tarot para la semana del 10 al 16 de abril 2023

El tarot es una herramienta que puede ayudar a saber qué depara el futuro para este 2023. Nada mejor que empezar una nueva semana con un consejo, un consejo, que nos aclare o nos dé luz para los días por venir y así estar más tranquilos, tranquilas, de los pasos o decisiones que se nos presenten en los próximos días.

Ahora, tomate un minuto, cierra los ojos y respira profundo, deja que llegue un número del uno al tres a tu mente, cuando el número llegue, abre los ojos tranquilamente, ahora, baja la mirada y lee lo que el tarot te quiere aconsejar para esta nueva semana.

1. Seis de Copas

1. Seis de Copas: Sentirás que el tiempo no te alcanza, que se va tan rápido y sin avanzar todo lo que quieres, quisieras que el día tuviera más horas y tendrás momentos en lo que desearas se detuviera por un largo momento, pero tranquilo, tranquila, el futuro no existe, y la ansiedad te puede ganar y solo generarte estrés. Puedes estar añorando situaciones del pasado, pero estas, ya fueron, es momento de atender a este presente. Si te ocupas del aquí y del ahora, podrás tener grandes regalos esta semana, desde ganancias económicas hasta alivio al corazón por buenas noticias. Se bondadoso, bondadosa contigo y con los demás que todo lo bueno que hagas desde el corazón se te regresara tres veces tres.

2. La Luna

2. La Luna: Días para trabajar con tu inconsciente, necesitas sacar a la luz todo eso que has mandado a tu archivo muerto y trabajarlo en el aquí y en el ahora, ya no puedes esperar más, ni puedes esperar que todo eso que tienes guardado y acumulado se sane solo. Son días para trabajar la desesperación, sentirás que quieres salir corriendo a cualquier lado, en cualquier dirección, pero es solamente un cúmulo de preocupaciones que necesitan ser desfogadas, tienes que tranquilizarte, anclarte a la tierra, conectarte con la divinidad. Pasas por días de incertidumbre tanto en el trabajo como en el amor, pero pasará, las cosas tendrán claridad al finalizar la semana, es cuestión de tiempo. Pero todos los cambios que sucedan en el amor y en el trabajo serán para tu crecimiento tanto personal como profesional, sin duda así será. No reniegues más y fluye con la energía de la luna, no le tengas más miedo al cambio. En el dinero no tomes decisiones precipitadas, por ahora, nada de compras grandes, nada de inversiones, espera a la otra semana. Cuida de no tener ningún tipo de exceso, ya sea en comida o en alcohol, puedes estar propicio a caer en tentaciones. Es momento de un chequeo a tu aparato reproductor.

3. Tres de Copas

3. Tres de Copas: Esta semana es ideal para pedir matrimonio, para decir sí a una propuesta de matrimonio, así que no te sorprenda que una situación así te pase estos días. Es una jornada ideal para compartir con amigos, cualquier pretexto es perfecto para reunirse y festejar, así sea nada más festejar la vida. En el trabajo puedes tener varias juntas en donde puedes exponer nuevas posibilidades que se verán como una gran puerta a las necesidades que ahí hay que cubrir. La Divinidad estará presente en cada acto que venga desde el corazón, así que no actúes desde la tristeza o el rencor, esos sentimientos déjalos atrás y enfócate en lo nuevo. Pueden tratar de manipularte o puedes caer en un chantaje, ten cuidado o sufrirás una perdida material por creer que haces una buena acción.