Lorena Herrera confiesa lo que sintió cuando un hombre feo se dio el lujo de rechazarla

Hace 25 años, Lorena Herrera recién había terminado una relación sentimental, así que solía ir a un bar en busca del amor y fue ahí donde se sentió atraída por un hombre poco agraciado.

Fue en el programa “Miembros al Aire”, donde la sensual actriz compartió como se sintió al ser rechazada por un sujeto que ella misma consideradaba feo, se trató del exfutbolista Braulio Luna, a quien pasó más de dos meses tratando de conquistarlo.

“Estaba horrendo, todos los domingos iba a un antro, al Bar bar, había terminado con el galán y pues sí andaba en busca del amor, iba todos los domingos y este tipo estaba a lado siempre, estaba horrendo, pero había química y me fascinaba”, reveló la también cantante.

“Todos los domingos pedía sentarme en la misma mesa, bueno, pues, que se acerque. Yo estaba superdivina hace 25 años, me veía, nunca se acercaba”, contó Lorena Herrera.

La actriz asegura que pasaron dos meses en los que ella esperaba alguna clase de acercamiento y no ocurría: “No te miento, pasaron dos meses y yo pedía esa mesa, dije no, no puede ser esto, este tipo no se acerca, ¿será qué es gay o qué?”.

Lorena Herrera tomó la iniciativa sin éxito

Lorena Herrera contó que una amiga le aconsejó que ella diera ese primer paso, sin necesidad de esperar: “No seas tonta, si tanto te gusta y todo, pues, da el primer paso, no pasa nada. Ok, voy a dar el primero paso, no me acuerdo como fue el primer paso, pero le dije: ‘¡Hola! ¿Cómo estás?’, y le dije que la verdad me gustaba”.

Después de eso, la actriz contó que intercambiaron números telefónicos con la intención de comenzar a salir, pero eso nunca ocurrió: “‘Y me dijo, sí, tú también me encantas, dame tu teléfono’, ¡ay, no manches!, le di mi teléfono, nunca me llamó”.

