Zelenski dice que Rusia se aísla más del mundo atacando civiles

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, afirmó la noche de este domingo que con ataques como el ocurrido contra un edificio residencial de Zaporiyia, en el que murieron un hombre y una niña, Rusia se aisla más del mundo.

“Así pasa el Estado terrorista este Domingo de Pascua. Así es como Rusia se pone en un aislamiento aún mayor del mundo, de la humanidad”, dijo en su habitual discurso nocturno difundido.

Un hombre de 50 años y su hija menor murieron en un ataque ruso contra Zaporiyia, informaron hoy fuentes del Servicio de Protección Civil de esa ciudad ucraniana, en cuya región se encuentra la mayor central nuclear de Europa.

The values we're all fighting for in 🇺🇦 fit each nation regardless of whether it's geographically far from our people. Each values security & protection from terror. The more the world knows about 🇷🇺 aggression the faster the aggressor will lose and calmness will return worldwide pic.twitter.com/HmsaTG9Ac2

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 8, 2023