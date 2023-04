Amiga de Julián Figueroa recibió alarmante mensaje del famoso un día antes de morir: “No estuve para ti”

Tras la inesperada muerte de Julián Figueroa este 9 de abril de 2023, una de sus amigas, mostró su sentimientos de culpa porque recibió un desesperante mensaje del cantante un día antes de que falleciera.

Fue a través de sus historias de su cuenta personal de Instagram, donde la joven Mariella Navarro, habló acerca de cómo se encontraba anímicamente el hijo de Maribel Guardia.

Según la chica, Julián Figueroa le envío un desesperante mensaje a las cuatro de la mañana del sábado, mismo que reflejaba la necesidad urgente de hablar.

“Me parte el alma saber que no estuve para ti en los últimos momentos de tu vida, ahora comprendo la insistencia que tenías de hablar, eran las 4 am y un simple mensaje pudo haber cambiado mucho”, escribió Mariella Navarro.

Amiga de Julian Figueroa le pide perdón

Además, Mariella Navarro agregó que estaba en shock y le pedía perdón por no haber estado en lo que parece que fue uno de los momentos más difíciles de su existencia.

“Mi vida está en shock y no puedo asimilar la noticia, solo me queda pedirte perdón por no haber respondido ese último mensaje. Si te pasa algo, cuéntamelo, porque no es justo que riamos juntos y llores solo”, añadió.

