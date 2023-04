José Manuel Figueroa es el primero en hablar de la muerte de Julián Figueroa y el estado de Maribel Guardia | VIDEO

José Manuel Figueroa se convirtió en el primer integrante de la familia en hablar con los medios de comunicación sobre la muerte de su hermano Julián Figueroa, al abandonar la casa de Maribel Guardia.

Sin embargo, el también hijo de Joan Sebastian aclaró que a pesar de no ser él quien debe de dar las primeras palabras, agradeció las muestras de cariño hacía el fallecido joven.

Además, José Manuel Figueroa aseguró que Maribel Guardia es una mujer fuerte y está en paz a pesar del duro momento que atraviesa y le dio las gracias por haberle dado un hermano “tan bello, tan lleno de luz y con un gran corazón”.

“Maribel es una mujer que hoy en día la admiro más que nunca, es una mujer dura, está pasando un momento muy difícil, un momento que lo veo reflejado de nuevo como lo vi en mi madre, la veo con unas convicciones y unas ideas preciosas, hermosas… está pasando un momento muy difícil, quiere paz, quiere estar tranquila, quiere vivir su duelo, la entiendo y la respeto”, dijo el cantante.

SUS DECLARACIONES



José Manuel Figueroa dio sus primeras declaraciones tras lo sucedido con Julián Figueroa. El cantante se mostró consternado.



🎥: Gina Sánchez / Mauro Godoy / Essene Hernández pic.twitter.com/xWjK9lpUTK — @TVNotasmx (@TVNotasmx) April 11, 2023

Esta fue la última conversación entre José Manuel Figueroa y Julián Figueroa

La última conversación que tuvo José Manuel Figueroa con su hermano Julián Figueroa fue para invitarlo a la conmemoración del cumpleaños de su padre en Juliantla, Guerrero.

“Lo invité y me dijo que no, que él quería hacer algo más privado… me pidió que no me sintiera”, reveló el intérprete de “Expulsado del Paraíso”.

Además, el cantante publicó en Instagram una foto donde aparecen Julián Figueroa, Joan Sebastian y él, acompañada de un emotivo mensaje de despedida.

“Hoy tengo en mi pecho un dolor muy grande, que difícil es asimilar la muerte, el problema no es dejar ir el pasado, es hacerle entender a la mente que el posible futuro que anhelabas ya no será una realidad. Ahí está la verdadera lucha del corazón, un beso al cielo a estos dos seres que amo”, escribió.

