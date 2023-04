Horóscopo de hoy de Nana Calistar 11 de abril de 2023

PISCIS

No te preocupes por quien se va sin razón, preocúpate por las personas que te rodean y no atiendes como se debe. Ten mucho cuidado con comentarios que recibirás por parte de una persona, que no te afecte lo que escuchas, recuerda que las personas cuando no logran superarse o ser mejor que tu suelen aventar el veneno para shingarte. Es probable que vengas oportunidades de mejorar en el trabajo o nuevos proyectos que tienen que ver con un negocio. Vienen cambios en tu estado de ánimo, andarás bien bipolar, aprende a controlarte más y no desquitar tus enojar y errores con personas que ni la deben ni la temen. Cambios importantes en cuestión de amistades, ten presente que no eres monedita de oro y no puedes caerle bien a todo mundo, quien se quiera quedar es bienvenido en tu vida quien no, que se quite de la fregada puerta y no estorbe en la entrada. Aguas con a quien le echas los perros en redes sociales pues podría poner en evidencia tus ganas de consolidar una relación.

ACUARIO

No desperdicies tu tiempo en personas que no te quieren a su lado o les vales madres, tienes personas importantes a tu lado que se han alejado porque no les pones atención por estar viendo a quien ni te masca ni te pela. No confíes en una persona que llegara a ti en próximos días, sus intenciones no serán buenas. Amores a distancia podrían ser lo que necesitas para tener al menos una esperanza o luz que te motive a echarle ganas a tu shingada vida. Aprende a controlar tu orgullo pues podrías perder una amistad debido a ese problemita que te cargas. Inbox, mensaje o llamada te va a alegrar tu día. Ya no sufras por tonterías del pasado, recuerda que el tiempo es lo más importante que tienes, si sigues pensando en lo que pudo ser no lograrás concretar nada nuevo. Inicias un ciclo nuevo lleno de nuevas metas y proyectos, empezarás a sanar heridas del pasado y comprenderás que lo mejor fue mandar todo a la shingada. Amores nuevos aparecerán, pero serás más exigente en todo.

CAPRICORNIO

Comenzarás a sentirle sabor a la vida pues tendrás varias oportunidades de ofrecer lo que viene siendo la caricia, ten cuidado pues podrías terminar enamorándote de la persona equivocada, déjate querer, pero siempre mantén la guardia para no caer tan pronto en las provocaciones de la otra persona, tiene buenas intenciones contigo sin embargo no quiere algo serio. Extrañarás un shingo a una persona que ya no está físicamente en este mundo, descuida que desde otro lugar te cuida y está feliz de verte bien. Déjate de shingaderas ya, eres bien inche orgulloso u orgullosa y esa es tu cruz pues mientras sigas con esas actitudes tan p3ndejas jamás lograrás avanzar en nada. Siempre has tenido la oportunidad de ser feliz pero tu shingado miedo puede más que el amor y las ganas de ser feliz. Cambios importantes pues sentirás la necesidad de buscar a una persona de tu pasado que te dañó mucho.

SAGITARIO

Ya no dudes más de lo que sientes y decídete de una buena vez, recuerda que no estas para perder el tiempo, dale a lo que sigue, dile a esa persona lo que sientes y así sabrás si eres o no correspondido, si dice que no next, así no perderás tu tiempo, ni dinero ni esfuerzo en conquistar a alguien que no tiene interés en ti. No caigas en provocaciones de personas que solo quieren sacarte de tu circulo de paz. Probabilidades de que te llame o escriba una expareja, no te ap3ndejez sino cierras para siempre ese círculo te tocara batallar con esa persona por el resto de sus días. Un familiar se enfermará. Si tienes que comprar algo en estos días checa bien precios pues podrías adelantarte en las compras habiendo mejores oportunidades. Si no has logrado consolidar nada ten en cuenta que debes de preocuparte más por tu forma de ser, algunas veces actúas como si estuvieras encuentra de todo el mundo y eso deja mucho que desear.

ESCORPION

Ponte las shingadas pilas y cambien ambos la manera de ver la vida, requieren unas vacaciones urgentes y dejar de hacer siempre lo mismo, cambien los lugares de salida y la rutina diaria. Podrías andar en un tono bien inche bipolar en estos días y sufrir cierta desconfianza de todo quien te rodea. Infecciones en garganta o estomago estarán a la orden del día. Una amistad sufrirá un accidente o enfermedad, saldrá adelante. No gastes el dinero que no tienes pues te la verás algo apresurado al fin del mes. De un momento a la fecha has cambiado un shingo, el buen corazón y nobleza que te caracterizaba cada día se vuelve más escaso en ti, debes aprender que no todas las personas son malas ni merecen tus reproches y tu shingado humor que algunas veces ni te aguantas. Ya en otras ocasiones te shingaron, pero eso no significa que siempre vas a vivir de rodillas, date la oportunidad de iniciar de cero, ten presente que el amor no se acaba solo cambia de cama, si quieres algo bueno y mejor para ti ves tras él y no esperes que llegue por arte de magia.

LIBRA

Ya no sigas fingiendo lo que no sientes, necesitas deshacerte de toda la basura que solo te hace gastar tiempo y energía y de la cual no obtienes ni madres. Ten fe en tus sueños que podrás realizarlos si así lo deseas, no finjas cariños p3ndejos que solo son por fuera, recuerda que los buenos son esos que te dejan sin palabras y con el corazón acelerado. Siempre que intentes cambiar algo en ti que sea porque así lo deseas tú y no porque alguien más te lo exige. Ten cuidado con caídas en estos días pues podrías darte en la madre. Un viejo amor te va a hacer recordar momentos en que fuiste muy feliz en tu pasado sin embargo no estás en condiciones de regresar a lo mismo. Ten cuidado con tus planes eres muy de contar lo que vas a hacer y tienes mucha envidia a tu alrededor que podría shingarte, por eso muchas de las cosas no te salen como esperas.

VIRGO

No pienses en lo que pudo ser, mejor piensa en lo que está por venir, algunas veces arruinas un shingo tus sueños y metas por seguir viviendo en m4madas que ya fueron y no te dejaron nada bueno. Tu alimentación podría no ser la correcta y por eso muchas veces se te va el sueño o sientes dolores musculares o de cabeza, aprende a cuidar más tu organismo. Un nuevo amor podría ser la clave para que mejores ese inche carácter que te andas cargando, ten cuidado con nuevos proyectos o negocios pues podrías ser víctima de una estafa o que te quieran ver la cara de p3ndejo o p3ndeja. Podrías enfrentar un problema con una amistad por malos entendidos, despójate de todas esas situaciones que te complican la shingada existencia y comienza a buscar formas de ser feliz con quien te quiere a su lado, que mendiguen amor y cariño los que viven arrastras y de rodillas, date cuenta de que tú no naciste para eso.

LEO

Cuando te lo propones puedes ser bastante de cuidado pues no mides el miedo y sueles atacar sin importar el daño que causes, ten cuidado pues podrías hacer daño a una persona importante para ti. Amor del pasado entra a tu casilla para volver a shingar tu existencia, recuerda que si le das entrada a tu vida nuevamente te verás envuelto o envuelta en las mismas situaciones por las que ya pasaste anteriormente y la cual te fregó tanto tu existencia. Entrarás en una etapa en el cual no te costará nada de trabajo decir lo que sientes, andarás de lengua y le dirás a cada cual lo que merece sin importar si lastimas o no a esas personas. Te va a llegar una noticia que va a cambiar mucho tu forma de pensar, aprende de esas situaciones. Cambia la forma de ver a tus amistades, no todas son buenas y merecen tu confianza. En la medida que des recibirás, no permitas que seas tú el o la que siempre lleva la delantera no des sin esperar nada a cambio o entrarás en un círculo en el cual siempre serás tú quien salga perdiendo al punto de cansarte y fastidiarte.

CÁNCER

Eres una persona de cuidado y las personas que te conocen lo saben, tu venganza siempre será un plato que te gustará disfrutar lentamente y bocado tras bocado, no sueles esperar a que el karma actúe te gusta actuar a ti y ayudarle hacer su trabajo, ten cuidado pues podrías cometer errores y terminar arrepintiendo de dañar a quien más amas o significa mucho para ti. Cuida mucho una información que solo debe de pertenecerle a la familia, no la comentes con otras personas que no sean de ese círculo o podrías meter en chismes a tu familia. Una amistad va a salir del shingado closet, te vas a enterar que se la come bien doblada. Un amor a distancia ha estado al pendiente de ti todo este tiempo, a veces desaparece, pero vuelve aparecer cuando se necesita, date la oportunidad de ir más allá, abre tu corazón pues la felicidad está frente a ti. Problemas familiares a causa de chismes y malentendidos podrían presentarse en próximos días. Es momento de aprender del ayer para no volver a cometer los mismos errores de siempre. Ten cuidado con meterte en problemas que no son tuyos, no quieras resolverles la vida a todos.

GÉMINIS

Si tienes una relación en estos momentos cuida mucho lo que salga de tu boca pues podrías lastimar con tus palabras a la persona amada por p3dos y resentimientos en el que tu pareja no tiene vela en el entierro. Andarás en un tono bien c4bron, ya has dejado atrás las shingaderas y p3ndejadas de errores que cometiste, entras en un ciclo muy perro en el cual ya no dejarás que te shinguen ni mangoneen la existencia, si bien es cierto que la burra no era arisca, pero la hicieron, sigue con esa actitud y no dejes que sigan haciéndote menos o hacer sentir mal. Tu buen corazón siempre será la mejor arma para conquistar a quien te propongas, a veces te desilusionas bien pronto de las personas, pero eso se debe a que te han mentido, engañado y jugado con tus sentimientos, no te afliges ni vivas en el pasado y esos errores, aprende a dejar que sanen viejas heridas o de lo contrario jamás lograrás consolidar algo y tener estabilidad en tus relaciones.

TAURO

No te sigas aferrando a cosas del pasado que lejos de ayudarte te hicieron sentir de la fregada, busca la manera de salir delante de esas situaciones que te están mermando la existencia y si no puedes solo o sola busca quien te ayude. Estarás en un tono confuso y misterioso, hay mucha energía a tu al rededor por personas del pasado que no te han dejado avanzar y rehacer tu vida, ten presente que la culpa no es toda de ellas sino de ti que has querido seguir en la misma mi3rda con sueños p3ndejos de reconciliaciones. Podrías estar triste en algunas partes del día, esto debido a no saber qué hacer para sentirte mejor, dale vuelta a la página y comienza a disfrutar lo que la vida te ofrece, ten presente que la vida se encargará de poner en su lugar a cada persona y si una vez te dañaron ya les llegará el turno de que los o las dañen a ellas también. Viene un viaje y las posibilidades de iniciar un curso o aprender algo nuevo. Posibilidades de un negocio o proyecto que has tenido en mente desde hace un tiempo.

ARIES

Una amistad se alejará pues por malentendidos considerará que no eres una buena persona, límpiate las manos y que le vaya bien, regresará con la cola entre las patas en poco tiempo. El karma siempre será tu cruz, así que cuida mucho lo que haces pues estarás propenso o propensa a que en poco tiempo todo eso que hiciste, pensaste y deseaste regrese a ti triplicado, asegúrate que tus actos sean buenos para que solo recibas cosas positivas. La rutina y la monotonía podrían estar shingando tu relación en caso de tener una. No te ap3ndejes o te vas a quedar solo o sola vienen pleitos con tu piores nada, se están cansando de cenar lo mismo y de que los días pasen igual. Si tienes una relación les espera un evento o situación que los va a unir más que nunca, aprendan a quitar de sus vidas gente p3ndeja y chismosa que solo busca separarlos o meter cizaña para ocasionar pleitos entre ustedes. Posibilidades de conocer a una persona que te va a dar esa paz que has necesitado, sabrás identificarla pues comenzará a sanar tus heridas y hacerte ver la vida de manera distinta.