Robbie Williams reapareció en redes con una transformación que dio mucho de qué hablar

El cantante Robbie Williams vuelve a ser el tema de conversación de redes sociales luego de protagonizar un divertido video grabado por su esposa. Y aunque al principio todo fue risas, no pasó mucho tiempo antes de que el público compartiera su opinión al respecto. ¿Cuáles fueron las reacciones? Aquí te lo contamos.

Desde su cuenta oficial en Instagram, Ayda Field dio una probadita de la nueva apariencia del intérprete de temas como “She’s the one” y “Angels”, dejando con la boca abierta a sus fanáticos por los cambios que presenta.

Y es que como lo mencionó Williams hace algunos meses, su pérdida de peso está directamente relacionada con su vida laboral.

“Por el momento estoy comiendo menos. Es un trabajo constante y no es una forma natural de ser. Para mí lo normal es tener el doble de esta talla. Gracias a Dios por la vanidad, y gracias a Dios por mi trabajo, porque si no hiciera lo que hago para ganarme la vida, me aterra pensar cómo me vería y en qué me convertiría”, contó.

Por esta razón, para el público no pasó desapercibido el nuevo look del famoso: unos lentes oscuros, gorra roja y el torso descubierto lleno de tatuajes. “Tiene los ojos de Robbie Williams”, se lee como descripción del video.

No pasó mucho tiempo antes de que Robbie Williams se volviera el blanco de mensajes por parte de aquellos fanáticos que lo siguen desde hace tiempo. “Está delgadísimo, no lo reconozco” y “Se ve muy delgado!! Debe haber sido todo ese baile la semana pasada en Barcelona, creo que perdí 4 kilos bailando entre la multitud, increíble espectáculo”, son algunos de los mensajes que se leen en la red.

Seguir leyendo:

• Robbie Williams ofreció un concierto privado a la selección de Inglaterra antes de los cuartos de final vs. Francia

• Robbie Williams prepara una serie documental sobre su vida, que será estrenada en Netflix

• Robbie Williams reflexiona sobre los efectos que causa la fama: “Puedes tener una reacción severa”