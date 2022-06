Robbie Williams reflexiona sobre los efectos que causa la fama: “Puedes tener una reacción severa”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Contrario a lo que podría imaginarse, la fama no siempre es como la pintan. Al menos así no ha sido para muchos artistas como Robbie Williams, quien recientemente reflexionó sobre los aspectos positivos y negativos de su carrera, que comenzó cuando era un adolescente en la banda Take That.

En una entrevista en el programa “Today” de la BBC Radio 4, Robbie dijo: “Me alegro de que me ocurriera cuando sucedió, porque no me ocurría nada más”. El cantante comparó la “fama extrema” con una enfermedad y cree que los jóvenes son especialmente vulnerables a los peligros del estrellato.

“Es algo que ocurre fuera de tu propio cuerpo, con gente que te mira y se comporta de cierta manera, te hace sentir también de otra forma. Si no te sientes bien contigo mismo puedes tener una reacción severa, sobre todo si no tienes la edad suficiente para afrontarlo”, comentó Williams, quien ha sufrido depresión y ansiedad, así como problemas con el alcohol y las drogas a lo largo de su vida.

En 2018 Robbie confesó que creía padecer el síndrome de Asperger, un trastorno caracterizado por dificultades en el desarrollo de las habilidades sociales. Williams dijo en una entrevista en Radio 2, de la cadena pública BBC, que “hay algo” que le falta y que “es un trabajo realmente duro” estar en su cabeza. “Puede que tenga Asperger o autismo. No sé en qué espectro me encuentro, pero sé que en alguno”, declaró, al tiempo que apuntó que tiene “una interesante compulsión, adicción, enfermedad mental”.

