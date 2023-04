Ronda Política: Todos contra Kevin

Apenas queríamos comenzar a digerir el fracaso en la recolección de firmas para destituir al concejal Kevin de León de su asiento por el distrito 14 del Concejo de Los Ángeles, cuando el asambleísta Miguel Santiago anunció su campaña para desbancar al político que no ha tenido un minuto de resuello desde el infortunado audio de corte racista en el que se vio involucrado.

La noticia no sorprendió a nadie, y tal vez ni siquiera al propio concejal De León porque ya estaba cantado que el asambleísta quería lanzarse, solo estaba esperando ver si se lograban juntar las firmas.

Lo que sí nos asombra es ver cómo el asambleísta se transformó de ser un eterno admirador del concejal a su feroz adversario; y es de todos sabido que Santiago estaba siempre deseoso de aparecer en la foto al lado del concejal. Incluso Kevin lo ayudó a llegar a la Asamblea.

Pero no cabe duda que la desgracia que vivió el concejal hizo que sus enemigos salieran del closet en desbandada. Y vaya que sí los tenía, pero incluso aquellos políticos para quienes era un ejemplo a seguir, saltaron en un santiamén al grupo de sus enemigos conjurados.

El asambleísta Miguel Santiago es el primero en lanzarse a la arena política para retar a Kevin de León. (Archivo)

Y después de Santiago, ¿quién más se va a lanzar en campaña para desafiar al concejal De León? ¿La siguiente será la asambleísta Wendy Carrillo?… ¿y la excandidata a abogada de la ciudad de Los Ángeles, Marina Torres también se animará? Híjole a la campaña por el distrito 14, bien le podremos llamar “Todos contra Kevin”. Pero no se amontonen, piénsela dos veces. Tanto Santiago como Wendy tendrán que escoger entre buscar la reelección a la asamblea o competir por el distrito 14 en el 2024. Una decisión arriesgada para sus carreras políticas.

Y si bien el concejal, se encuentra en estado vulnerable porque no sabemos si los sindicatos lo van a apoyar para su reelección, que quizá no por una cuestión de corrección política, no lo podemos dar por muerto políticamente.

Porque si sobrevivió a la presión en masa de todo el establishment demócrata para que renunciara tras la filtración del audio racista, no lo podemos subestimar. Es un hueso duro de roer, ya ven que desafió a Trump y ganó.

Como quiera que sea, será una pelea entre candidatos de origen centroamericano en un distrito de abrumadora mayoría mexicana: Santiago de padres inmigrantes de Honduras; Carrillo, salvadoreña; y Kevin, guatemalteco, aunque siempre visto como mexicano.

Imelda Padilla lidera los resultados electorales en la campaña por el distrito 6 del Concejo de Los Ángeles. (Cortesía Imelda Padilla)

La candidata más conocida

Imelda Padilla se encamina a amarrar el primer lugar en la primera vuelta electoral por el distrito 6 del Concejo de Los Ángeles, y Marisa Alcaraz, en el segundo puesto. De los finalistas, Imelda es la que tiene más presencia y trabajo en la comunidad. Incluso se le aprecia que se ha acercado a políticos que no piensan igual que ella. Marisa debido a su trabajo enfocado en el sur-centro de Los Ángeles con el concejal Curren Price, no es tan conocida en el conservador Valle de San Fernando, aún cuando ahí vive.

A Marco Santana le faltó que la gente lo conociera más, y su empleo fue su propia debilidad. Es decir que trabaja por dar vivienda a los desamparados, pero los electores no lo ven como algo admirable, porque es parte de su trabajo por el que recibe un salario.

La senadora Caroline Menjivar representa el Valle de San Fernando. (Cortesía Senado de California)

Agenda muy llena

A tres meses de convertirse en senadora por el Valle de San Fernando, Caroline Menjivar, ya hay quejas de que no se da tiempo para atender a sus representados. Y es que la senadora de padres inmigrantes salvadoreños mandó decir que no tiene tiempo para asistir a los premios Actitud, un evento donde se premia a lo mejor de sus paisanos salvadoreños.

Además de proponer leyes, nuestros senadores no deben perder el contacto con sus representados, o de pérdida mandar a uno de sus asistentes a los eventos importantes de la comunidad.

Ronda Política #5