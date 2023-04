Rusia aprueba ley que prohíbe abandonar el país a jóvenes reservistas bajo el contexto de la guerra en Ucrania

La Duma (cámara baja) de Rusia aprobó una ley que prohíbe abandonar el país a los llamados a filas, sean reclutas o reservistas movilizados en el marco de la actual campaña militar rusa en Ucrania. Además, los parlamentarios dieron su beneplácito a la propuesta de generar un sistema electrónico de notificación del alistamiento que facilitaría la movilización de tropas.

El nuevo marco legal estipula que una vez que reciban los documentos electrónicos de llamada a filas, los reclutas tendrán que presentarse en una oficina de alistamiento en un plazo de dos semanas y no podrán viajar al extranjero. Hasta ahora las órdenes debían entregarse en persona y muchos rusos eludían el reclutamiento negándose a recoger esas órdenes y huyendo a otros países.

In Russia, an electronic system for registering persons liable for military service is being created.

Andrei Kartapolov, Chairman of the State Duma Committee on Defense:

"The new system of registration of those liable for military service has nothing to do with mobilization.…

