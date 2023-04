Santiago Giménez no habría hablado con el Manchester United para una eventual salida del Feyenoord

En las últimas horas salió una información que indicaba una conversación entre Santiago Giménez y el Manchester United para así salir del Feyenoord. Sin embargo, ahora desde el cuadro de Países Bajos desmintieron esta información.

Se trata de Dennis te Kloese, director general del Feyenoord, quien se ha encargado de dar a conocer que varios clubes de Europa, como el Benfica, el Porto o el Sevilla, han mostrado interés en llevarse los servicios del delantero mexicano.

No obstante, otras fuentes cercanas al equipo de Países Bajos explicaron como es que el ariete con pasado en la Liga MX con el Cruz Azul no ha hablado con el Manchester United de la Premier League, siendo así un equipo que no podría contar con sus servicios de cara a la siguiente temporada, aunque hay que tener presente que igual mantiene una larga lista de posibles destinos en Inglaterra.

“Realmente me gustaría que Santi se quedara aún más tiempo. También sería bueno para él jugar un año más aquí, pero no puedo estimar qué posibilidades va a tener. Algunas posibilidades solo pasan una vez”, dijo Arne Slot, entrenador del club cuando habló sobre Giménez.

Solo el tiempo nos dirá si el ariete mexicano se quedará más tiempo en Países Bajos o si saldrá del equipo neerlandés para llegar a un nuevo equipo, que probablemente será en la Premier League, debido a su interés por el azteca y a todo su poder económico.

