Se estrena el trailer de “Still”, el documental sobre la vida de Michael J. Fox

En el pasado Festival de Cine de Sundance uno de los filmes más aclamados fue “Still”, documental acerca de la trayectoria filmica del actor canadiense Michael J. Fox. Ahora la plataforma de streaming Apple TV+ estrenó el trailer, informando que la fecha de estreno será el 12 de mayo.

Dirigido por Davis Guggenheim (ganador del premio de la Academia en 2007 por el documental “An inconvenient truth”), “Still” revalora muchas de las películas en la carrera de Fox aparte de su clásico “Back to the future” de 1985, pero también se centra en su vida personal tras recibir el diagnóstico de su padecimiento del mal de Parkinson, una enfermedad de la que no teme dar comentarios.

En el avance se ve a Michael hablar abiertamente del tema: “(Yo) era grande como un chicle bomba. Me levanté y vi mi dedo meñique. La enfermedad de Parkinson…Sólo hubo una razón por las que tomé esas pastillas. Para esconderlo”. Tras su exhibición en festivales “Still” -que contiene entrevistas con amigos y familiares del actor- ha obtenido en general buenas críticas.

