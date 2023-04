Staples cerrará una de sus tiendas en Nueva York y está ofreciendo un 70% de descuento a sus clientes

Esta semana la cadena minorista de artículos para oficina anunció formalmente que cerrará una de sus tiendas en Nueva York por lo que está ofreciendo un 70% de descuento a sus clientes, hasta este viernes 14 de abril.

De acuerdo con el comunicado de Staples, la tienda que cerrará esta semana está ubicada en New Springville en 2535 Richmond Ave. El descuento será para todos los artículos del local, menos los tecnológicos de mayor precio, para los compradores esta es una gran oportunidad de aprovechar las ventas de liquidación, según The U.S. Sun.

La cadena ha estado en el negocio desde 1986; sin embargo, después de la pandemia por el covid-19 ha decidido hacer varios recortes cerrando aproximadamente unas 200 tiendas en todo el país.

Para los clientes de Staten Island, pueden usar la aplicación para comprar en línea y así contemplar las múltiples ofertas que tiene la minorista no solo por esta semana, sino por el resto del año.

Con este anuncio Staples se une a las otras cadenas que este año han decidido cerrar varios de sus locales como por ejemplo su competencia Cooke Stationery que informó que a finales de este mes cerrará una de sus tiendas en Massachusetts.

Foot Locker también anunció este mes el cierre de unas 400 tiendas, lo mismo Macy´s quien planea darle fin a unos 100 locales este año, como ya lo ha hecho Walmart quien no solo ha recortado su personal sino también sus múltiples locaciones implementando ahora las ventas en línea.

Sigue leyendo: