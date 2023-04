Carlos Vela anota doblete y LAFC goleó a Whitecaps para entrar a las semifinales de la Concachampions

El Banc of California Stadium abrió sus puertas para darnos el partido de vuelta entre LAFC y Vancouver Whitecaps y el duelo entre ambos equipos terminó con victoria 3-0 para el equipo de Los Ángeles, y lo clasificó a las semifinales de la Concachampions con un global de 6-0.

Tras dos jugadas de peligro para el equipo de Canadá, LAFC tuvo la oportunidad de patear un penal claro realizado por Ryan Raposo. Como resultado, Carlos Vela tomó el balón y lo pateó de forma segura para así agitar las redes al 8′.

No obstante, LAFC no quiso tener ningún tipo de sorpresa, y tras algunos minutos de sufrir y no tener el balón, un pase de Ilie Sánchez dejó mano a mano al bombardero mexicano con un trazo largo, por su parte, el azteca no falló de cara al gol y anotó su doblete al 31′ con un disparo inatajable para el arquero rival.

Luego, en la segunda parte del compromiso, Steve Cherundolo hizo ajustes en su plantel para darle descansos a algunas piezas, esto motivado seguramente por el Derby de El Tráfico ante LA Galaxy que deberá afrontar el fin de semana. Sánchez, quien tenía amarilla, salió para darle ingresó a José Cifuentes al igual que Kwadwo Opoku dejó su puesto para Stipe Biuk.

Al 57′, Vela tuvo la oportunidad de marcar el tercer tanto de la noche y llevarse el balón a casa. Sin embargo, el mexicano no estuvo fino de cara al arco en esta oportunidad y terminó fallando un disparo que todo el mundo pensaba que iba a ingresar para agitar las redes y firmar el triplete del mexicano.

Sin embargo, LAFC no se lamentó mucho este fallo del ariete nacido en Cancún, pues Cifuentes tomó el balón a las afuera del área y tras un disparo con pierna zurda el esférico pegó en el poste izquierdo y terminó ingresando para configurar la goleada en casa para el equipo angelino. ⚽ Cifuentes with a beauty from outside the box! ✨@LAFC adds another goal to their lead against Whitecaps. | #SCCL23 pic.twitter.com/XwxsJTnALK— Scotiabank Concacaf Champions League (@TheChampions) April 12, 2023

Con este resultado, LAFC llegó a las semifinales de la Concachampions, instancias en donde esperará a Atlas o Philadelphia Union, equipos que completarán dicha parte de la llave el venidero miércoles 12 de abril en el Estadio Jalisco y en donde el equipo de la MLS posee una ligera ventaja.

