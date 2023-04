Comparan a Henry Martín con Erling Haaland y en las redes sociales se burlaron del azteca

Henry Martín está viviendo un momento dulce en el fútbol mexicano. El atacante de las Águilas del América es la principal arma ofensiva del club y les ha permitido obtener puntos importantes en la Liga MX. El promedio goleador del mexicano es casi perfecto, incluso comparado con el de Erling Halaand. Pero esta comparación no fue bien recibida.

El experimentado atacante del conjunto azulcrema lidera cómodamente la tabla de goleadores. Henry Matín acumula 14 partidos jugados en la Liga MX y ha podido convertir 12 goles. El atacante azteca es el responsable de casi el 50% de los goles de su club. Su máximo perseguidor entre los anotadores del fútbol mexicano es Rogelio Funes Mori con 8 tantos.

Henry Martín vs. Erling Haaland

El portal As México quiso resaltar la gran cuota goleadora de Henry Martín al compararla con el desempeño de Erling Haaland en la UEFA Champions League. Aunque se explica claramente que la comparación “salvaba las distancias”, esta no fue bien recibida en las redes sociales. 🔥 Henry Martin está en un nivel excepcional. Incluso ha demostrado un mejor rendimiento que Haaland 🇲🇽💪https://t.co/5Zlnk0bh7r— AS México (@ASMexico) April 12, 2023

Henry Martín ha marcado 12 goles en 14 partidos de la Liga MX; Erling Haaland acumula 11 anotaciones en 7 partidos de la Liga de Campeones. En cuanto al tema de las asistencias, el atacante mexicano tiene 4, mientras que el noruego acumula solo una.

Reacciones de la comparación entre Haaland y Henry Martín

Espero que sea bait…😐— Coccaismo⭐🌟⭐ (@CoccaismOficial) April 12, 2023

Apoyo muchísimo al futbolista mexicano y deseo triunfen muchos fuera de México… pero comparar aH Martín bajo cualquier contexto con Haaland, es una ofensa al fútbol.— Lord VanChis ♔♛ (@IvanChis33) April 12, 2023

Con todo respeto, hicieron un análisis comparativo sin algún sentido.— IJ 🇲🇽 (@6javieres6) April 12, 2023

Llevo dos partidos en una de las ligas Kalcho y he detenido más goles que Ochoa en el Salernitana. Espero mi reportaje 🤣— Ferdinand Wilbury (@ferparga) April 12, 2023

