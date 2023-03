“Pudimos darle una patada”: Fernando Beltrán indicó las consecuencias que pudo haber generado el festejo de Henry Martín

A pesar de que ya han pasado varios días, aún habla del Clásico Nacional. Las Águilas del América vencieron 2-4 a las Chivas de Guadalajara. Una de las imágenes que generó mayor indignación en las redes sociales fue el festejo de Henry Martín en la portería del Rebaño Sagrado. La celebración del mexicano pudo haber desatado una batalla campal dentro del campo, así lo explicó Fernando Beltrán.

“Al final pudo ser eso, pudimos darle una patada y todo. Al final, si dábamos una patada y nos expulsaban a otro, era otro partido y perder de otra manera, hubiera sido todavía más doloroso. Una patada sí te aliviana, pero en el sentido del resultado nada lo cambia. Es más importante ganar, que dar una patada. Entiendo que la gente era lo que quería, que pegáramos, qué lastimáramos, que hiciéramos algo, pero no pienso así. No me hubiera gustado que me lo hicieran a mi de mala leche, es un partido”, explicó él futbolista de Chivas.

El gesto de Henry Martín generó mucho revuelo a través de las redes sociales. A pesar de que fue respaldado por Cuauhtémoc Blanco, autor de la celebración, las críticas se hicieron presentes y el propio delantero tuvo que disculparse. El “Nene” Beltrán aseguró que ese festejo los afectó mentalmente.

“Sí obviamente calan y molestan bastante. En lo personal no me gusta y no lo haría, pero que te lo hagan calienta y más en un Clásico y más por cómo se perdió. Fue lo que más molestó”, explicó.

Las Chivas de Guadalajara tendrán otro complejo partido por la Liga MX. El Rebaño Sagrado se medirá ante el Club Atlas por una nueva edición del Clásico Tapatío. El duelo se desarrollará este sábado 31 de marzo en el Estadio Jalisco.

Sigue leyendo:

· Henry Martín fue castigado por su festejo ante las Chivas de Guadalajara

· Chivas de Guadalajara siguen heridas tras su derrota en el Clásico Nacional

· “Chivas sigue siendo el mejor de México”: las polémicas declaraciones de Fernando Beltrán